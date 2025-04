La Germania ha chiesto all’Ue di poter spendere di più per la difesa

Germania ha chiesto all’Unione europea di attivare una clausola di emergenza che le consentirebbe di aumentare rapidamente gli investimenti nella difesa senza violare le regole di spesa del Patto di Stabilità. La clausola di emergenza della Commissione europea darebbe ai governi degli Stati membri la possibilità di aumentare la spesa per la difesa fino all’1,5 per cento del Prodotto interno lordo ogni anno per quattro anni, nell’ambito del suo piano più ampio per accelerare il riarmo dell’Unione. Da spese come queste dovrebbero arrivare i seicentocinquanta miliardi di euro di investimenti nella difesa previsti dal piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen – altri centocinquanta sono invece prestiti europei (meccanismo Safe) a tassi più contenuti rispetto al mercato.La possibilità è prevista infatti dal Libro bianco della Commissione europea, in cui si chiarisce «gli Stati membri sono invitati a richiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale», ovvero le deroghe previste dalle regole del Patto di stabilità, «entro il prossimo aprile». 🔗 Linkiesta.it - La Germania ha chiesto all’Ue di poter spendere di più per la difesa Lahaall’Unione europea di attivare una clausola di emergenza che le consentirebbe di aumentare rapidamente gli investimenti nellasenza violare le regole di spesa del Patto di Stabilità. La clausola di emergenza della Commissione europea darebbe ai governi degli Stati membri la possibilità di aumentare la spesa per lafino all’1,5 per cento del Prodotto interno lordo ogni anno per quattro anni, nell’ambito del suo piano più ampio per accelerare il riarmo dell’Unione. Da spese come queste dovrebbero arrivare i seicentocinquanta miliardi di euro di investimenti nellaprevisti dal piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen – altri centocinquanta sono invece prestiti europei (meccanismo Safe) a tassi più contenuti rispetto al mercato.La possibilità è prevista infatti dal Libro bianco della Commissione europea, in cui si chiarisce «gli Stati membri sono invitati a richiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale», ovvero le deroghe previste dalle regole del Patto di stabilità, «entro il prossimo aprile». 🔗 Linkiesta.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

«L’Ue ci ha chiesto di guidare il piano per un portafoglio It delle imprese» - Il sottosegretario Alessio Butti: «Un miliardo di investimenti per l’Ia, ma servono risorse dai privati». Continua a leggere 🔗laverita.info

La Germania spinge per il riarmo: chiesto all’Ue di svincolare le spese per la Difesa dal Patto di stabilità - La Germania ha chiesto alla Commissione Ue l’esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l’attivazione della clausola di salvaguardia per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa. “Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028”, è “un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”, ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 anni di Putin, la disinformazione del Corriere della Sera: "Lo zar ha riportato la guerra nell'Ue", dimenticati gli accordi sull'energia che hanno rese grandi Italia e Germania - "Ha riportato la guerra nel nostro continente fino a spaventare la sua parte più ricca, democratica e stabile, quella parte siamo noi. Noi che non siamo mai andati a fare guerre in giro per il mondo, le famose lotte al terrorismo, la guerra al terrorismo: quella andava bene, quella era democratica, 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Clausola di salvaguardia La Germania ha chiesto all’Ue di poter spendere di più per la difesa; Difesa e Patto di stabilità, come si muoveranno Germania e Italia; La Germania spinge per il riarmo: chiesta subito la deroga all’Ue per svincolare la spesa dal Patto di…; Spese per la difesa, la Germania attiva la clausola di salvaguardia Ue. L’Italia per ora frena: ecco perché. 🔗Cosa riportano altre fonti

Spese per la difesa, la Germania attiva la clausola di salvaguardia Ue. L’Italia per ora frena: ecco perché - La linea è quella della prudenza, in attesa di vedere quale sarà l’orientamento generale del vertice Nato dell’Aja di giugno, quando verranno definiti gli impegni ... 🔗msn.com

Ue, la Germania attiva la clausola del Patto per le spese nella Difesa - La Germania ha chiesto alla Commissione Ue l'esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l'attivazione della "clausola di salvaguardia" per avere deroghe relative agli investimenti nella ... 🔗msn.com

Germania chiede alla Commissione Ue l'esenzione dai limiti del Patto di stabilità - La Germania richiede deroghe per aumentare la spesa nella difesa tramite la 'clausola di salvaguardia'. 🔗quotidiano.net