La Gam | 50 anni di arte e sperimentazione

La domanda è indubbiamente impegnativa: in quale direzione indirizzare l'espansione della città? Dove convogliare le nuove funzioni connesse a un insediamento che si presenta come snodo e cerniera tra il nord e il sud del paese? Detto brutalmente: come coniugare in modo moderno centro e periferia? La Galleria d'arte Moderna di Bologna (ora MAMbo), che il 1 maggio festeggia il cinquantesimo anniversario dell'inaugurazione progettata nel quartiere fieristico da Leone Pancaldi (1915-1995), pittore e architetto allievo di Adalberto Libera, è una risposta. Una risposta orgogliosa e ambiziosa, che ora compie 50 anni e che fino al 18 maggio espone, nel Foyer del MAMbo una selezione delle stampe originali di Antonio Masotti che all'epoca documentò i lavori di inventario e di allestimento delle prime mostre della nuova sede.

AMAB Assisi: la Mostra Arte Antiquariato celebra i 50 anni con un’edizione speciale - La Mostra Antiquaria di Assisi raggiunge il traguardo del mezzo secolo e celebra i suoi cinquant’anni con un’edizione speciale di AMAB Assisi Mostra Arte Antiquariato, in programma dal 24 aprile al 1° maggio 2025 presso Umbriafiere di Bastia Umbra. L’evento si inserisce nel contesto del Giubileo e dell’ottavo centenario del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, arricchendo il panorama culturale della regione con una proposta artistica di alto livello. 🔗laprimapagina.it

Il MAMbo celebra i 50 anni dalla nascita della Galleria d’Arte Moderna con le fotografie di Antonio Masotti - In occasione del 50° anniversario della Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna, il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna dedica una mostra al fotografo Antonio Masotti, che nel 1975 documentò con uno straordinario reportage la nascita del museo all’interno del quartiere fieristico, progettato dall’architetto e pittore Leone Pancaldi. “Nascita di un museo”: in mostra le immagini storiche di Antonio Masotti Dal 15 aprile al 18 maggio 2025, il Foyer del MAMbo ospiterà la mostra “Nascita di un museo”, con ingresso libero, che espone una selezione di stampe fotografiche originali ... 🔗dailyshowmagazine.com

Mostra arte e antiquariato. La rassegna compie 50 anni: "Ora attrarre i più giovani" - Tutto pronto per l’edizione numero 50 di Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato, la più ampia rassegna d’arte nel cuore dell’Italia: propone opere d’arte antica, moderna e contemporanea, si svolgerà dal 24 aprile al 1° maggio a Umbriafiere e vedrà la partecipazione di galleristi e artisti da tutta la penisola e dall’estero come Australia, Russia, Svizzera. La manifestazione - patrocinata dalla Regione Umbria - nasce dal desiderio di rinnovare la storica mostra d’antiquariato di Assisi, che compie 50 anni e festeggia con un’edizione speciale in concomitanza del Giubileo e dell’ottavo ... 🔗lanazione.it

La Gam: 50 anni di arte e sperimentazione - Il Primo maggio del 1975 al quartiere fieristico veniva inaugurata la sede progettata da Pancaldi. I decenni che hanno lasciato il segno ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Bologna, iniziative speciali e aperture gratuite per i 50 anni della GAM e i 40 del Museo Civico Medievale - I Musei Civici di Bologna festeggiano due importanti anniversari: il 1° maggio il 50° anniversario della ... 1915 - ivi 1995). La GAM nasce nel clima di vivacità intellettuale che pervade la città di ... 🔗finestresullarte.info

I musei civici di bologna celebrano 50 anni della galleria d’arte moderna e 40 anni del museo civico medievale con eventi speciali - Bologna celebra i 50 anni della Galleria d’Arte Moderna e i 40 del Museo Civico Medievale con aperture gratuite, mostre speciali e nuove sezioni dedicate al patrimonio artistico cittadino. 🔗gaeta.it