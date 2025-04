La frazione ostaggio di una frana da oltre un anno | Civiglio manifesta sotto il Comune di Como

Como – La pazienza degli abitanti di Civiglio è finita da un pezzo, messa a dura prova dalla frana che il 15 maggio del 2024 si è abbattuta su via dei Patrioti rendendo l’accesso alla frazione un’impresa. A un anno dalla frana la situazione è rimasta praticamente invariata, per colpa del privato che non ha adempiuto alla messa in sicurezza del terreno, e nonostante le promesse del Comune che si era impegnato a riaprirla entro maggio. Finora di uomini al lavoro se ne sono visti pochi. Così l’altra sera una cinquantina di residenti è andata a Palazzo Cernezzi per protestare, esibendo dei cartelli sui quali faceva bella mostra di sé la strada chiusa. Ammessi nell’aula tra il pubblico i residenti sono stati cacciati quando hanno iniziato a rumoreggiare, ma almeno un risultato l’hanno ottenuto: hanno avuto la certezza che la loro strada non riaprirà a breve. 🔗 Ilgiorno.it - La frazione ostaggio di una frana da oltre un anno: Civiglio manifesta sotto il Comune di Como – La pazienza degli abitanti diè finita da un pezzo, messa a dura prova dallache il 15 maggio del 2024 si è abbattuta su via dei Patrioti rendendo l’accesso allaun’impresa. A undallala situazione è rimasta praticamente invariata, per colpa del privato che non ha adempiuto alla messa in sicurezza del terreno, e nonostante le promesse delche si era impegnato a riaprirla entro maggio. Finora di uomini al lavoro se ne sono visti pochi. Così l’altra sera una cinquantina di residenti è andata a Palazzo Cernezzi per protestare, esibendo dei cartelli sui quali faceva bella mostra di sé la strada chiusa. Ammessi nell’aula tra il pubblico i residenti sono stati cacciati quando hiniziato a rumoreggiare, ma almeno un risultato l’hottenuto: havuto la certezza che la loro strada non riaprirà a breve. 🔗 Ilgiorno.it

