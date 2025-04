La Filarmonica compie 150 anni Bande in festa

Bande musicali italiane, per rendere omaggio ad un compleanno davvero speciale per la Filarmonica Puccini di Montecarlo: i suoi primi 150 anni di esistenza che verranno celebrati proprio in questo 2025. Prevista la partecipazione di rinomate Bande musicali, fra le quali ricordiamo, ad esempio, il Corpo Musicale "G. Puccini" (stessa intitolazione al Maestro lucchese) di Vezzano Ligure, in Provincia di La Spezia, tanto per fare un esempio. Ma ne seguiranno altre. Fra queste il Corpo Musicale del Centro di Mobilitazione Toscana della Croce Rossa Italiana. Una bella festa per ricordare le origini.Nel 1872 c’era già un gruppo di musicanti, nel 1873 si organizzarono in associazione. Ma fu soltanto nel 1875 che tutto nacque e la banda assunse una sua identità precisa. 🔗 Lanazione.it - La Filarmonica compie 150 anni. Bande in festa Una serie di concerti e di rassegne da parte di variemusicali italiane, per rendere omaggio ad un compleanno davvero speciale per laPuccini di Montecarlo: i suoi primi 150di esistenza che verranno celebrati proprio in questo 2025. Prevista la partecipazione di rinomatemusicali, fra le quali ricordiamo, ad esempio, il Corpo Musicale "G. Puccini" (stessa intitolazione al Maestro lucchese) di Vezzano Ligure, in Provincia di La Spezia, tanto per fare un esempio. Ma ne seguiranno altre. Fra queste il Corpo Musicale del Centro di Mobilitazione Toscana della Croce Rossa Italiana. Una bellaper ricordare le origini.Nel 1872 c’era già un gruppo di musicanti, nel 1873 si organizzarono in associazione. Ma fu soltanto nel 1875 che tutto nacque e la banda assunse una sua identità precisa. 🔗 Lanazione.it

