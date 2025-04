La FIA si è riunita c’è l’ok | RIVOLUZIONE TOTALE IN F1 | Imposto un folle limite di velocità

riunita, c’è l’ok: RIVOLUZIONE TOTALE IN F1 Imposto un folle limite di velocità">La Formula 1 è pronta a vivere una stagione 2025 ricca di novità e cambiamenti.La stagione 2025 di Formula 1 è una una delle più avvincenti degli ultimi anni. Le scuderie si stanno sfidando su tracciati storici e nuove location, mentre il mercato piloti ha offerto colpi di scena destinati a riscrivere gli equilibri in pista. La lotta per il titolo promette scintille, con i team principali pronti a dare battaglia fin dal primo Gran Premio.La nuova generazione di vetture, ancora più performanti e sostenibili grazie ai motori ibridi di ultima evoluzione, porterà innovazioni sia dal punto di vista tecnico che aerodinamico. Regolamenti più stringenti sull’efficienza energetica e sulle emissioni stanno plasmando una F1 diversa, attenta alla spettacolarità ma anche all’impatto ambientale. 🔗 Napolipiu.com - La FIA si è riunita, c’è l’ok: RIVOLUZIONE TOTALE IN F1 | Imposto un folle limite di velocità La FIA si è, c’èIN F1undi">La Formula 1 è pronta a vivere una stagione 2025 ricca di novità e cambiamenti.La stagione 2025 di Formula 1 è una una delle più avvincenti degli ultimi anni. Le scuderie si stanno sfidando su tracciati storici e nuove location, mentre il mercato piloti ha offerto colpi di scena destinati a riscrivere gli equilibri in pista. La lotta per il titolo promette scintille, con i team principali pronti a dare battaglia fin dal primo Gran Premio.La nuova generazione di vetture, ancora più performanti e sostenibili grazie ai motori ibridi di ultima evoluzione, porterà innovazioni sia dal punto di vista tecnico che aerodinamico. Regolamenti più stringenti sull’efficienza energetica e sulle emissioni stanno plasmando una F1 diversa, attenta alla spettacolarità ma anche all’impatto ambientale. 🔗 Napolipiu.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Formula 1, la FIA contro il turpiloquio: penalità in vista, piloti infuriati - Inasprite le sanzioni a poche settimane dall’inizio del Mondiale. Verstappen: “Imprecherò in olandese” Niente parolacce in Formula 1. È questa la nuova linea della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), a ridosso dell’avvio del Mondiale 2025, che scatterà il prossimo 16 marzo in Australia. Gli appassionati sono da tempo abituati a vedere i piloti lasciarsi andare a […] L'articolo Formula 1, la FIA contro il turpiloquio: penalità in vista, piloti infuriati è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Si è riunita a Villa San Giovanni la seduta del consiglio comunale dei ragazzi - Proseguono le azioni per dare attuazione a quanto deliberato nel consiglio comunale aperto il 7 febbraio. Includere e coinvolgere i ragazzi come parte attiva ed essenziale dei processi che li riguardano è il presupposto necessario alla costituzione della rete educativa che si intende attivare... 🔗reggiotoday.it

Formula 1: curiosa foto apparsa sul profilo X di FIA e subito rimossa: facciamo luce sul mistero - La FIA ha pubblicato una misteriosa foto, per poi rimuoverla dopo pochi minuti: cosa sta succedendo? Riguarda la Formula 1 del 2026. Sappiamo che dalla prossima stagione cambieranno tantissime cose in Formula 1, con l’introduzione del nuovo regolamento che ha già scatenato molteplici polemiche. Vetture maggiormente controllate e limitate, microfoni dei piloti aperti e sottoposti a censure da parte della FIA, e in più nuove normative per quanto riguarda i box e le gare. 🔗sportnews.eu

Altre fonti ne stanno dando notizia

La FIA si è riunita, c’è l’ok: RIVOLUZIONE TOTALE IN F1 | Imposto un folle limite di velocità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La FIA si è riunita, c’è l’ok: RIVOLUZIONE TOTALE IN F1 | Imposto un folle limite di velocità - In questo clima di rinnovamento, un’altra importante novità potrebbe presto entrare in vigore: la modifica del limite di velocità in pit lane. Secondo quanto riportato da The Race, la FIA sta ... 🔗napolipiu.com

Formula 1 | Williams, Albon ha l'ok della FIA: c'è però una postilla - al pilota era necessario il via libera della FIA. I medici della Federazione hanno dato l'ok in mattinata, dunque Albon potrà partecipare al Gran Premio di Singapore sebbene fonti interne alla ... 🔗f1-news.eu

FIA GT World Cup: c'è l'ok per Macao, ma senza quarantena - La FIA e l'Automobile General Association Macao-China (AAMC) hanno raggiunto un accordo di massima su una data come termine per prendere la decisione definitiva in merito. Il prossimo Consiglio ... 🔗it.motorsport.com