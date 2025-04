La festa del non lavoro davanti ai cancelli della fabbrica chiusa

festa del lavoro nella provincia dove il lavoro non c’è e, per chi c’è, viene “sottratto”.Il 1 maggio dell’Irpinia sarà celebrato davanti alla fabbrica simbolo del distastro occupazionale del territorio e delle grandi aziende che decidono di abbandonare una terra che non ha saputo cogliere le opportunità che pure sono arrivate nei decenni.Per questo CGIL, CISL, UIL uniti per un lavoro sicuro, per un nuovo modello di sviluppo irpino, hanno organizzato la manifestazione del 1 maggio presso lo stabilimento ArcelorMittal di Luogosano- San MangoAppuntamento dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Interverrano i delegati, le istituzioni, i sindaci, i rappresentanti del clero, la Segretaria generale Cgil Avellino, il Segretario generale Cisi IrpiniaSannio e il Segretario generale Uil IrpiniaSanniPrenderanno parte al presidio anche òe associazioni iKen Avellino, Apple Pie Arcigay Avellino, Avionica e PGR che saranno presenti per manifestare la propria vicinanza a tutte le famiglie coinvolte e per difendere il diritto al lavoro e la dignità di ogni cittadino. 🔗 Anteprima24.it - La festa del (non) lavoro davanti ai cancelli della fabbrica chiusa Tempo di lettura: 3 minutiLadelnella provincia dove ilnon c’è e, per chi c’è, viene “sottratto”.Il 1 maggio dell’Irpinia sarà celebratoallasimbolo del distastro occupazionale del territorio e delle grandi aziende che decidono di abbandonare una terra che non ha saputo cogliere le opportunità che pure sono arrivate nei decenni.Per questo CGIL, CISL, UIL uniti per unsicuro, per un nuovo modello di sviluppo irpino, hanno organizzato la manizione del 1 maggio presso lo stabilimento ArcelorMittal di Luogosano- San MangoAppuntamento dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Interverrano i delegati, le istituzioni, i sindaci, i rappresentanti del clero, la Segretaria generale Cgil Avellino, il Segretario generale Cisi IrpiniaSannio e il Segretario generale Uil IrpiniaSanniPrenderanno parte al presidio anche òe associazioni iKen Avellino, Apple Pie Arcigay Avellino, Avionica e PGR che saranno presenti per manire la propria vicinanza a tutte le famiglie coinvolte e per difendere il diritto ale la dignità di ogni cittadino. 🔗 Anteprima24.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Furiosa lite davanti al ristorante, ferito con una bottiglia. "Violenza tra i giovani, al lavoro per un'estate sicura" - Si apprende di un fatto di cronaca accaduto sabato sera nella movida di Milano Marittima, sull'episodio violento intervengono il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega alla sicurezza di Cervia Gianni Grandu. In base a quanto riportano i due amministratori nella tarda serata di ieri... 🔗ravennatoday.it

Docente si denuda davanti ai propri studenti, “La verità? Siamo in guerra, è un lavoro usurante ed è ‘caduto’. Viviamo tra studenti maleducati e superprotetti dalle famiglie” - “Siamo in guerra. Non è solo una delle tante guerre, ma è la guerra. Di noi insegnanti che siamo in prima linea. Tutte le mattine dietro a una cattedra a fornire gli strumenti a chi desidera apprendere. Molte volte stanchi, demoralizzati verso quei ragazzi talvolta distanti e contro quel mondo e quella società che, troppo spesso ci condanna come incapaci, nullafacenti e inadeguati nel comprendere i giovani”. 🔗orizzontescuola.it

Psicologo muore durante la festa a casa di amici: in 2 davanti al giudice - Due persone sono sotto processo per la morte di Gabriele Greco, il giovane psicologo cosentino deceduto a casa di un amico ad Aversa dopo una festa per il 25 Aprile di due anni fa. E' in corso, dinanzi al gup Todisco del tribunale di Napoli Nord, l'udienza preliminare a carico di un 30enne di... 🔗casertanews.it

Approfondimenti da altre fonti

La festa del (non) lavoro davanti ai cancelli della fabbrica chiusa; Corsa dei Ceri, Fiorucci ha deciso: cambia il percorso. Passaggio davanti alle Logge dei Tiratori; Mattarella a Latina: monito su lavoro, salari, diritti e legalità; Mattarella visita una casa farmaceutica a Latina per la festa del Lavoro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa dei Lavoratori: la mappa delle manifestazioni del 1° maggio - Festa dei lavoratori: da Roma a Palermo tutti gli eventi, le manifestazioni, i cortei ed i concerti in occasione del 1° maggio ... 🔗policymakermag.it

Festa del lavoro, dai contratti in attesa di rinnovo al potere d’acquisto dei salari, ecco le sfide - Il Cnel ha messo in evidenza che in Italia il tasso di occupazione medio (62,2%) è il più basso d’Europa, inferiore di 8,6 punti percentuali rispetto alla media Ue, che diventano 12,9 punti percentual ... 🔗msn.com

Lavoro, Meloni: “Ecco altri 650 milioni per la sicurezza” - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla vigilia della Festa del lavoro, annuncia che "abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro ... 🔗msn.com