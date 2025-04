La festa del fiume | il 18 maggio la passeggiata nella natura

festa per scoprire il territorio, passeggiando lungo il fiume fino a raggiungere l'Oasi La Valle. Una giornata nella natura per portare i più piccoli a ragionare sulla protezione, sulla tutela e sulla conservazione dei bacini fluviali e degli ambienti costieri della nostra terra. Questa è l'iniziativa 'festa del fiume', la manifestazione promossa all'interno delle numerose scuole del Piceno insieme al progetto 'Contratto di fiume Tronto e Costa Picena di bambini e bambine, ragazzi e ragazze', promosso dai Centri di Educazione Ambientale del territorio sotto il coordinamento del C.e.a. 'Torre sul Porto' di San Benedetto e del Comune. L'iniziativa, della durata di due anni, ha proprio lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della protezione, tutela e conservazione dei bacini fluviali e della costa.

