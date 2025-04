La festa dei lavoratori Picnic in piazza della Costituzione Street food e la musica di Ringo Dj

della gioia e del relax, l'amministrazione comunale e l'associazione culturale Mamò e Clarte ets hanno organizzato 'Buon Primo Maggio'. Domani, a partire dalle 15 fino alle 22, in piazza della Costituzione, a pochi passi dal palazzo comunale di Santa Lucia, sono previsti una serie di appuntamenti. "È la data zero del Giugno Uzzanese – sottolinea il sindaco Dino Cordio –. Il calendario definitivo sarà pronto e presentato la settimana prossima. Ma intanto merita uno spazio importante questa iniziativa. Quest'anno si parte con il botto, grazie all'ottimo lavoro degli organizzatori". Grande protagonista della giornata, un nome che ha fatto la storia delle discoteche toscane: Ringo dj. "Sarà la puntata zero anche per 'Che ne sanno gli anni 2000', lo spettacolo che ci accompagnerà nel corso dell'anno, con la presenza di due disc jockey e di un vocalist - puntualizza Ringo -.

