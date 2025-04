La famiglia Pig si allarga | Peppa e George pronti a diventare fratelli maggiori Ecco quando verrà trasmesso il gender reveal

famiglia animata, protagonista del popolare cartone "Peppa Pig", amatissimo dai bambini di tutto il mondo. Venerdì 25 aprile è arrivata la conferma: i due piccoli di casa, Peppa e George, si preparano ad accogliere una nuova sorellina.I due fratellini avevano espresso fin da subito la loro impazienza: volevano sapere se il bebè sarebbe stato un maschietto o una femminuccia. La risposta è arrivata con un video speciale in cui Peppa e George fanno scoppiare un palloncino pieno di coriandoli rosa. "Peppa e George avranno una sorellina", si legge nella presentazione dell'evento, che segna un nuovo capitolo nella longeva serie animata. La notizia è stata svelata nell'episodio speciale "Il Grande Annuncio", andato in onda il 6 marzo su Rai Yoyo.

