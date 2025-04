La falsa copertina di Charlie Hebdo contro Zelensky che sfrutta la morte di Papa Francesco

copertina della rivista satirica francese Charlie Hebdo che prenderebbe di mira Zelensky e il recentemente defunto Papa Francesco. Secondo la narrazione, il leader ucraino userebbe e manovrerebbe il corpo del pontefice come una marionetta per chiedere a una dipendente della “Banca del Vaticano” il trasferimento del suo patrimonio in Ucraina. Si tratta dell’ennesima bufala orchestrata dalla propaganda russa contro Zelensky e l’Ucraina, questa volta sfruttando la morte del pontefice della Chiesa cattolica.Per chi ha frettaNessuno dei vignettisti di Charlie Hebdo ha disegnato quella vignetta.La falsa copertina riporta la data del 23 aprile 2025, ma la rivista satirica era uscita realmente quel giorno con un’altra ed estremamente diversa.La falsa copertina è stata ideata sfruttando l’impaginazione delle precedenti edizioni. 🔗 Circola una fantomaticadella rivista satirica franceseche prenderebbe di mirae il recentemente defunto. Secondo la narrazione, il leader ucraino userebbe e manovrerebbe il corpo del pontefice come una marionetta per chiedere a una dipendente della “Banca del Vaticano” il trasferimento del suo patrimonio in Ucraina. Si tratta dell’ennesima bufala orchestrata dalla propaganda russae l’Ucraina, questa voltando ladel pontefice della Chiesa cattolica.Per chi ha frettaNessuno dei vignettisti diha disegnato quella vignetta.Lariporta la data del 23 aprile 2025, ma la rivista satirica era uscita realmente quel giorno con un’altra ed estremamente diversa.Laè stata ideatando l’impaginazione delle precedenti edizioni. 🔗 Open.online

