La F1 sbarca a Miami Vasseur Vogliamo continuare a fare progressi

Miami presso il Miami International Autodrome. Si tratta della sesta gara dell’anno e del secondo weekend Sprint. Il weekend di Miami segna il primo anniversario della collaborazione tra Ferrari e HP nel ruolo di title partner.Per celebrare la ricorrenza, le due SF-25 scenderanno in pista con una livrea speciale, che sarà presentata oggi pomeriggio a Miami. Il tracciato combina tratti veloci con sezioni più tecniche, offrendo diverse opportunità di sorpasso, in particolare nei rettilinei tra le curve 8-11 e 16-17, dove è possibile attivare il DRS.La configurazione richiede un compromesso tra basso carico aerodinamico, utile nei rettilinei, e una buona stabilità nelle curve più lente. 🔗 Unlimitednews.it - La F1 sbarca a Miami, Vasseur “Vogliamo continuare a fare progressi” MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – La Formula 1 parte per il primo dei tre viaggi stagionali negli Stati Uniti, in vista del Gran Premio dipresso ilInternational Autodrome. Si tratta della sesta gara dell’anno e del secondo weekend Sprint. Il weekend disegna il primo anniversario della collaborazione tra Ferrari e HP nel ruolo di title partner.Per celebrare la ricorrenza, le due SF-25 scenderanno in pista con una livrea speciale, che sarà presentata oggi pomeriggio a. Il tracciato combina tratti veloci con sezioni più tecniche, offrendo diverse opportunità di sorpasso, in particolare nei rettilinei tra le curve 8-11 e 16-17, dove è possibile attivare il DRS.La configurazione richiede un compromesso tra basso carico aerodinamico, utile nei rettilinei, e una buona stabilità nelle curve più lente. 🔗 Unlimitednews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

La F1 sbarca a Miami, sarà weekend di Sprint Race. "Buone chance per fare bene" - La Formula Uno fa tappa a Miami e per i piloti della Racing Bulls Isack Hadjar e Liam Lawson sarà la prima volta. "Sarà sicuramente emozionante - esordisce il franco-algerino -. Sarà una settimana importante per la nostra squadra e ho sentito dire che l'atmosfera a Miami è fantastica, quindi non... 🔗ravennatoday.it

F1, Fred Vasseur: “Svilupperemo la macchina per Hamilton, ma anche lui deve fare un passo avanti” - La Ferrari sta vivendo un avvio di stagione molto deludente, in cui è ancora a secco di podi dopo tre Gran Premi. Se si esclude l’estemporanea prima posizione di Lewis Hamilton nella Sprint Qualifying e nella Sprint di Shanghai, la Scuderia di Maranello è sempre stata inferiore a McLaren e ad almeno una tra Mercedes e Red Bull, restando dunque fuori dalla top3 la domenica. Una delle problematiche da risolvere nelle prossime settimane è legata sicuramente alle difficoltà di Hamilton soprattutto in qualifica nel confronto diretto con il compagno di squadra Charles Leclerc. 🔗oasport.it

F1, Frederic Vasseur: “Non abbiamo messo tutto insieme nel Q3, ma è un passo avanti” - Si è conclusa per la Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Lewis Hamilton la qualifica di Suzuka valevole per il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula uno. Un risultato agrodolce per la Scuderia di Maranello dopo le debacle di Melbourne e Shanghai, che però non può ancora rendere soddisfatti gli uomini in Rosso. “Oggi non abbiamo messo tutto insieme nel Q3. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

La F1 sbarca a Miami, Vasseur Vogliamo continuare a fare progressi; GP Miami - Ferrari: aspettando Adrian Newey, ecco le novità in arrivo fra Miami e Imola; Pillole di F1: il recap delle notizie di oggi, 31 maggio 2024; La Formula 1 sbarca a Miami per la sesta tappa del Mondiale. Ma tutti discutono del caso Newey: passa alla Ferrari?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La F1 sbarca a Miami, Vasseur “Vogliamo continuare a fare progressi” - La F1 sbarca a Miami, le parole del team principal della Ferrari Vasseur "Vogliamo continuare a fare progressi" ... 🔗msn.com

F1 | Ferrari, Vasseur ottimista: “Segnali incoraggianti dal Bahrain e da Jeddah” - La Ferrari si prepara al Gran Premio di Miami forte del primo podio conquistato in questa fase iniziale della stagione. Il campionato di Formula 1 2025 non è certamente cominciato nel migliore dei mod ... 🔗msn.com

Ferrari, Vasseur verso Miami: “Gedda incoraggiante, vogliamo continuare a crescere” - Ecco cosa ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, alla vigilia del sesto round del Mondiale F1 2025, a Miami ... 🔗formulapassion.it