La F1 sbarca a Miami sarà weekend di Sprint Race Buone chance per fare bene

Miami e per i piloti della Racing Bulls Isack Hadjar e Liam Lawson sarà la prima volta. "sarà sicuramente emozionante - esordisce il franco-algerino -. sarà una settimana importante per la nostra squadra e ho sentito dire che l'atmosfera a Miami è fantastica, quindi non. 🔗 Ravennatoday.it - La F1 sbarca a Miami, sarà weekend di Sprint Race. "Buone chance per fare bene" La Formula Uno fa tappa ae per i piloti della Racing Bulls Isack Hadjar e Liam Lawsonla prima volta. "sicuramente emozionante - esordisce il franco-algerino -.una settimana importante per la nostra squadra e ho sentito dire che l'atmosfera aè fantastica, quindi non. 🔗 Ravennatoday.it

F1: sarà Lewis Hamilton ad iniziare i test in Bahrain per la Ferrari, poi toccherà a Charles Leclerc - Giornata importantissima quella di domani per il Circus della F1. Scattano infatti in Bahrain, a Sakhir, i primi ed unici test collettivi stagionali ad anticipare il Mondiale che partirà dall’Australia il prossimo 14 marzo. La Ferrari ha voglia di rivalsa ed ha voglia soprattutto di vedere in pista la nuova stella: Lewis Hamilton. Il pilota britannico debutterà ufficialmente domani in mattinata: sarà infatti lui ad inaugurare la stagione della Rossa. 🔗oasport.it

F1, Lando Norris: “La macchina parte dall’ottima base di quella del 2024. Ci sarà grande equilibrio” - Lando Norris chiude con spunti decisamente positivi la seconda e penultima giornata dei Test di Sakhir (Bahrein) riservati alla Formula Uno. Anche se non ha fissato il miglior crono della sessione il pilota del team McLaren ha macinato chilometri importanti, impressionando letteralmente sul fronte del passo gara, nel quale la sua vettura color papaya ha tenuto un ritmo eccezionale. Al netto di tutto questo il tempo migliore porta la firma di Carlos Sainz (Williams) in 1:29. 🔗oasport.it

