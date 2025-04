La destra che voleva meno Europa oggi si lamenta perché la Germania fa da sola

Giancarlo Giorgetti, quando era responsabile Esteri della Lega, nel 2020 aveva suggerito a Matteo Salvini di portare gli allora ventinove eurodeputati della Lega (all'apice dei consensi) nel gruppo dei Popolari europei a guida tedesca, perché era lì il centro del potere europeo. «Stiamo facendo le opportune valutazioni politiche. Siccome non siamo completamente tonti, ragioniamo», spiegava Giorgetti, che scongiurava di non finire nella ridotta dei sovranisti. Aveva anche previsto che la Cdu avrebbe avuto una torsione bavarese, più conservatrice. Magari sarebbe stata guidata dall'avversario di Angela Merkel, da quel falco Friedrich Merz, l'allievo dell'ex ministro Wolfgang Schäuble, grande amico di Giulio Tremonti. Non se ne fece nulla. Salvini non era per niente convinto di finire con i rigoristi, accusati di avere tramato la caduta di Silvio Berlusconi, con i guardiani di un'Europa burocratica, oppressiva.

