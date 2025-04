La destra al bivio tra entusiasmo popolare e classe politica in affanno

entusiasmo del popolo di destra è palpabile. Ma troppo spesso si accompagna a una politica con poca classe e a una classe dirigente non sempre all’altezza. È questa la domanda centrale che dovrebbe guidare una riflessione politica seria: dove va la destra — e il centrodestra — italiano?Non basta il carisma di un leader per mantenere unito un fronte che rappresenta, in termini partitici, circa un terzo degli elettori che si sono recati alle ultime politiche. La destra ha oggi il dovere di incanalare e valorizzare il vasto consenso raccolto tra un elettorato conservatore che, in buona fede, ha creduto e crede ancora in una rivoluzione culturale e concreta. Ma per farlo servono organizzazione, competenze e soprattutto selezione della classe dirigente, in particolare a livello locale.Il mandato del Governo, destinato con ogni probabilità a concludersi con naturale scadenza, deve fare i conti con le sconfitte elettorali registrate sui territori, come in Umbria, che suonano come chiari campanelli d’allarme per chi governa da Palazzo Chigi. 🔗 Laprimapagina.it - La destra al bivio tra entusiasmo popolare e classe politica in affanno L’del popolo diè palpabile. Ma troppo spesso si accompagna a unacon pocae a unadirigente non sempre all’altezza. È questa la domanda centrale che dovrebbe guidare una riflessioneseria: dove va la— e il centro— italiano?Non basta il carisma di un leader per mantenere unito un fronte che rappresenta, in termini partitici, circa un terzo degli elettori che si sono recati alle ultime politiche. Laha oggi il dovere di incanalare e valorizzare il vasto consenso raccolto tra un elettorato conservatore che, in buona fede, ha creduto e crede ancora in una rivoluzione culturale e concreta. Ma per farlo servono organizzazione, competenze e soprattutto selezione delladirigente, in particolare a livello locale.Il mandato del Governo, destinato con ogni probabilità a concludersi con naturale scadenza, deve fare i conti con le sconfitte elettorali registrate sui territori, come in Umbria, che suonano come chiari campanelli d’allarme per chi governa da Palazzo Chigi. 🔗 Laprimapagina.it

