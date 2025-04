La dedico a Matilde Lorenzi purtroppo mancata a fine ottobre

Ilpiacenza.it - «La dedico a Matilde Lorenzi, purtroppo mancata a fine ottobre» Una campionessa europea a Piacenza. Il Circolo "Pettorelli" presieduto da Alessandro Bossalini celebra l'impresa di Vera Perini, spadista torinese classe 2004 tesserata per il sodalizio biancorosso e che con i colori azzurri è salita sul trono continentale Under 23 a Tallinn (Estonia) vincendo la. 🔗 Ilpiacenza.it

Morte di Matilde Lorenzi, il ricordo del fidanzato Federico Tomasoni: «Non volevo più sciare. Nel primo mese l'ho sognata tutte le notti» - IL 28 ottobre scorso Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro, è morta mentre sciava durante un allenamento di gigante in Val Senales. Il fidanzato: «Per i primi due mesi ho vissuto in piena confusione» 🔗vanityfair.it

Morto Marco Degli Uomini, lo sciatore 18enne caduto sullo Zoncolan. Il padre di Matilde Lorenzi: «Nulla è cambiato. Ma il nostro obiettivo è svoltare sul tema della sicurezza» - L'incidente è avvenuto sabato 8 marzo sulle Alpi Carniche. Come nel caso della giovane sciatrice piemontese, un atleta perde la vita in pista 🔗vanityfair.it

Il papà di Matilde Lorenzi: “Il dolore non si supera da soli. Chiamerò i genitori di Margot Simond” - Ma in generale, sulla sicurezza in pista si può sempre fare meglio». Con la fondazione Matilde Lorenzi state lavorando perché gli incidenti mortali si riducano al minimo. «A zero. L ... 🔗repubblica.it

Morte di Matilde Lorenzi, il ricordo del fidanzato Federico Tomasoni: «Non volevo più sciare. Nel primo mese l'ho sognata tutte le notti» - Per i primi due mesi ho vissuto in piena confusione». Sono trascorsi sei mesi dal 28 ottobre 2024, quando Matilde Lorenzi, 19 anni, promessa dello sci azzurro, è morta in seguito a un incidente ... 🔗vanityfair.it