La cura Trump affossa gli Usa | prima discesa del Pil dal 2022

Trump alla guida dell’amministrazione Usa porta con sé la prima contrazione dal primo trimestre del 2022, con il Pil che è diminuito dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno. Proprio quelli dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca. La prima stima preliminare è molto al di sotto delle attese, che parlavano di una possibile crescita dello 0,4%. Ma le cose sono andate diversamente, mentre è stato confermato in rialzo del 2,4% il dato del quarto trimestre 2024.A pesare sul Pil è soprattutto il boom delle importazioni, con un aumento del 41% (il dato più alto dal 2020) che è arrivato per la decisione delle aziende di anticipare l’entrata in vigore dei dazi. In sostanza hanno anticipato gli ordini per evitare poi di pagare di più le merci importate. 🔗 Lanotiziagiornale.it - La cura Trump affossa gli Usa: prima discesa del Pil dal 2022 Se il buongiorno si vede dal mattino, per l’economia statunitense c’è da preoccuparsi. Il debutto di Donaldalla guida dell’amministrazione Usa porta con sé lacontrazione dal primo trimestre del, con il Pil che è diminuito dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno. Proprio quelli dell’insediamento dialla Casa Bianca. Lastima preliminare è molto al di sotto delle attese, che parlavano di una possibile crescita dello 0,4%. Ma le cose sono andate diversamente, mentre è stato confermato in rialzo del 2,4% il dato del quarto trimestre 2024.A pesare sul Pil è soprattutto il boom delle importazioni, con un aumento del 41% (il dato più alto dal 2020) che è arrivato per la decisione delle aziende di anticipare l’entrata in vigore dei dazi. In sostanza hanno anticipato gli ordini per evitare poi di pagare di più le merci importate. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump manda in tilt le Borse: tra dazi e recessione affossa i mercati Usa e Ue - Non bastavano i timori dei dazi, che da giorni frenano le Borse internazionali. Ora, ancora una volta grazie alle parole del presidente Usa Donald Trump, sui mercati si affacciano anche i timori di una recessione negli Stati Uniti, alimentati proprio dal tycoon. A crollare non è solo Wall Street, ma anche gli indici europei che hanno chiuso con cali generalizzati la giornata, venendo colpiti su più fronti, dall’industria alle costruzioni, passando soprattutto per le banche. 🔗lanotiziagiornale.it

Dazi, la guerra di Trump affossa il commercio e divide persino gli Usa - Non è nient’altro che una conferma, attesa. Ma la guerra dei dazi provocata da Donald Trump non può che avere effetti disastrosi sul commercio globale. E ora a certificarlo è il Wto, che spiega come le prospettive per il 2025 si siano “notevolmente deteriorate” a causa dei dazi e dell’incertezza legata alla guerra commerciale. Scontro che non solo sta provocando un inasprimento delle relazioni tra Usa e Cina, ma ha anche effetti interni agli Stati Uniti, come dimostra la causa che la California vuole portare avanti contro i dazi di Trump. 🔗lanotiziagiornale.it

Borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante dazi Trump e chiusura mista USA - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%; Trump affossa Campari e gli alcolici europei in Borsa con la minaccia di dazi del 200%; Il male oscuro della Trumponomics: cosa sta inceppando il motore dell'America di Trump?; A tempo di Trump: nelle aziende Usa diversità e inclusione vanno in stand-by. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La cura Trump affossa gli Usa: prima discesa del Pil dal 2022 - L’esatto opposto di quanto sarebbe dovuto succedere, secondo Trump, con i dazi. La cura Trump affossa la crescita Usa: le ragioni della contrazione La frenata del Pil dipende anche dalla diminuzione ... 🔗lanotiziagiornale.it

Dazi, la guerra di Trump affossa il commercio e divide persino gli Usa - La guerra dei dazi di Trump affossa il commercio: il Wto taglia le stime. Mentre negli Usa la California annuncia un'azione legale. Non è nient’altro che una conferma, attesa. Ma la guerra dei ... 🔗lanotiziagiornale.it

USA: Inflazione in ribasso e al di sotto delle Attese. La cura Trump funziona? - A marzo l’inflazione negli Stati Uniti ha rallentato oltre le attese, ma le prossime letture potrebbero stravolgere il quadro. In Cina secondo mese di deflazione consecutivo. A marzo… Leggi ... 🔗informazione.it