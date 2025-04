La crisi climatica si affronta superando i comportamenti radicati nel nostro cervello

crisi sempre più evidente del clima, infatti, si palesa come un problema complesso, globale, dotato di inerzia. Ciò significa che non possiamo più limitarci a pensare alla soluzione di emergenze contingenti come quelle su cui, nel corso dell'evoluzione, si è plasmato il nostro cervello. Oggi non si tratta di sfuggire al leone che nell'immediato ci vuole mangiare, ma di evitare conseguenze sempre più pesanti a lungo termine, che possono essere ulteriormente aggravate da soluzioni di emergenze attuali messe in atto senza pensare alla crisi di lungo periodo. Superare i comportamenti radicati nella struttura base del nostro cervello rappresenta una sfida essenzialmente culturale, perché è solo la cultura che ci dà la possibilità di evolvere dagli istinti e dalla nostra parte rettile e predatoria.

