La Cremonese sfida una Samp pericolante puntando a ridurre il distacco dallo Spezia Formazioni e diretta tv

Sampdoria a dir poco con l’acqua alla gola la Cremonese è chiamata a consolidare ulteriormente il quarto posto, cercando, magari, di vedere se è possibile ridurre ancora di più il distacco dallo Spezia, che ora ha “solo” quattro punti di vantaggio sui grigiorossi che ospiterà in quella che è diventata la penultima giornata della regular season. Considerazioni in vista di quella che non può non essere considerata la partita del cuore di Gianluca Vialli, che devono convivere con un altro aspetto che mister Stroppa pare intenzionato a seguire con la meritata attenzione.In effetti i play off, che assegneranno il terzo ed ultimo posto utile per salire in serie A sono sempre più vicini e il tecnico Cremonese, che deve continuare a fare a meno dello squalificato Vazquez, deve anche gestire le forze in vista di quella che sarà la fase decisiva dell’intera stagione. 🔗 Sport.quotidiano.net - La Cremonese sfida una Samp pericolante puntando a ridurre il distacco dallo Spezia. Formazioni e diretta tv In casa di unadoria a dir poco con l’acqua alla gola laè chiamata a consolidare ulteriormente il quarto posto, cercando, magari, di vedere se è possibileancora di più il, che ora ha “solo” quattro punti di vantaggio sui grigiorossi che ospiterà in quella che è diventata la penultima giornata della regular season. Considerazioni in vista di quella che non può non essere considerata la partita del cuore di Gianluca Vialli, che devono convivere con un altro aspetto che mister Stroppa pare intenzionato a seguire con la meritata attenzione.In effetti i play off, che assegneranno il terzo ed ultimo posto utile per salire in serie A sono sempre più vicini e il tecnico, che deve continuare a fare a meno dello squalificato Vazquez, deve anche gestire le forze in vista di quella che sarà la fase decisiva dell’intera stagione. 🔗 Sport.quotidiano.net

