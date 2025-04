La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare per Alessandro Basciano distanza minima di 500 metri da Sophie Codegoni e braccialetto elettronico

Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare che impone ad Alessandro Basciano di non avvicinarsi a Sophie Codegoni. Con questa decisione, la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dall’ex concorrente del GF Vip contro quanto stabilito lo scorso febbraio dal Tribunale del Riesame di Milano. Basciano, 35 anni, è indagato per stalking nei confronti dell’ex compagna. L’inchiesta è condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura milanese, con l’aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa alla guida delle indagini.Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, Basciano dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri da tutti i luoghi frequentati da Codegoni. Gli è inoltre vietato qualsiasi tipo di contatto, anche indiretto. Per garantire il rispetto della misura, è stato disposto l’utilizzo del braccialetto elettronico: in caso di rifiuto, scatteranno gli arresti domiciliari. 🔗 Metropolitanmagazine.it - La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare per Alessandro Basciano, distanza minima di 500 metri da Sophie Codegoni e braccialetto elettronico Ladilache impone addi non avvicinarsi a. Con questa decisione, laSuprema ha respinto il ricorso presentato dall’ex concorrente del GF Vip contro quanto stabilito lo scorso febbraio dal Tribunale del Riesame di Milano., 35 anni, è indagato per stalking nei confronti dell’ex compagna. L’inchiesta è condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura milanese, con l’aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa alla guida delle indagini.Secondo quanto stabilito nell’ordinanza,dovrà mantenere unadi 500da tutti i luoghi frequentati da. Gli è inoltre vietato qualsiasi tipo di contatto, anche indiretto. Per garantire il rispetto della, è stato disposto l’utilizzo del: in caso di rifiuto, scatteranno gli arresti domiciliari. 🔗 Metropolitanmagazine.it

