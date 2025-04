La coppia vip presto mamma e papà | le prime foto col pancione FOTO

FOTO esclusive del settimanale Chi, che ha paparazzato l'influencer e il compagno durante un romantico weekend di Pasqua sul lago di Como. Nelle immagini, scattate all'interno del parco di Villa d'Este, la ragazza solleva la t-shirt lasciando intravedere un pancino appena accennato. (Continua dopo le FOTO)Leggi anche: "Verissimo", chi è la star scartata da Silvia ToffaninLeggi anche: Javier e Helena, il lieto annuncio dopo il "Grande Fratello"Giulia De Lellis: da influencer a mammaPer Giulia De Lellis, 28 anni, si apre ora un nuovo capitolo. Dopo aver trasformato il dolore amoroso in un best seller, le passioni beauty in una linea di prodotti e la sua voce in una presenza fissa nei media, arriva la maternità.

