allenatore al ds, passando per il futuro di Theo Hernandez. Ecco la situazioneSi respira un’aria serena dalle parti di Milanello dopo la vittoria contro l’Inter. La squadra di Sergio Conceicao potrà così giocarsi la finale per alzare al cielo un altro trofeo.La Coppa Italia non salva Conceicao: l’annuncio sul nuovo allenatore (LaPresse) – Calciomercato.itE’ difficile, però, che la Coppa Italia possa cambiare il futuro del tecnico portoghese. Giovanni D’Elia, intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, non punterebbe su Conceicao: “Assolutamente no, il Milan doveva qualificarsi in Champions. Serve un allenatore Italiano, una certezza, un allenatore da Milan. Conceicao ha nelle mani una squadra potenzialmente alla pari dell’Inter e sei nono in classifica. 🔗 Calciomercato.it - La Coppa Italia non salva Conceicao: l’annuncio sul nuovo allenatore Le ultime sul mondo rossonero: dall’al ds, passando per il futuro di Theo Hernandez. Ecco la situazioneSi respira un’aria serena dalle parti di Milanello dopo la vittoria contro l’Inter. La squadra di Sergiopotrà così giocarsi la finale per alzare al cielo un altro trofeo.Lanonsul(LaPresse) – Calciomercato.itE’ difficile, però, che lapossa cambiare il futuro del tecnico portoghese. Giovanni D’Elia, intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, non punterebbe su: “Assolutamente no, il Milan doveva qualificarsi in Champions. Serve unno, una certezza, unda Milan.ha nelle mani una squadra potenzialmente alla pari dell’Inter e sei nono in classifica. 🔗 Calciomercato.it

