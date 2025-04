La constatazione amichevole ex CID diventa digitale | cosa cambia in caso di incidente stradale

constatazione amichevole di incidente (CAI, ex CID) si avvia verso la digitalizzazione: il modulo da compilare in caso di sinistro dai conducenti dei veicoli coinvolti è disponibile anche in formato elettronico online, via web e tramite app. La novità, introdotta dal regolamento IVASS, semplifica e velocizza la procedura di denuncia, mantenendo la possibilità di utilizzare il modello cartaceo. 🔗 Ladi(CAI, ex CID) si avvia verso la digitalizzazione: il modulo da compilare indi sinistro dai conducenti dei veicoli coinvolti è disponibile anche in formato elettronico online, via web e tramite app. La novità, introdotta dal regolamento IVASS, semplifica e velocizza la procedura di denuncia, mantenendo la possibilità di utilizzare il modello cartaceo. 🔗 Fanpage.it

