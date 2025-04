La classifica delle spiagge più belle del mondo nel 2025

mondo nel 2025. La vittoria del tratto di litorale ha fatto il giro d’Italia ed è stata accolta con grande favore soprattutto dalla Sardegna, Regione che ha così raggiunto il tetto del mondo. A stilare la classifica delle spiagge più belle del pianeta è stato il team di World’s 50 Beaches, i cui beach ambassador hanno girato ogni parte del globo alla ricerca e alla scoperta dei litorali migliori. A votare per completare la Top 50 sono stati oltre mille professionisti del settore turistico sulla base di alcuni fattori: la fauna selvatica, lo stato incontaminato, le attività commerciali, l’accessibilità e le acque.Le motivazioni: «bellezza selvaggia che fa emozionare»Cala Goloritzè (ANSA). 🔗 Lettera43.it - La classifica delle spiagge più belle del mondo nel 2025 Cala Goloritzè, spiaggia che si trova nel Comune di Baunei, a sud nel golfo di Orosei, in provincia di Nuoro, è la più bella delnel. La vittoria del tratto di litorale ha fatto il giro d’Italia ed è stata accolta con grande favore soprattutto dalla Sardegna, Regione che ha così raggiunto il tetto del. A stilare lapiùdel pianeta è stato il team di World’s 50 Beaches, i cui beach ambassador hanno girato ogni parte del globo alla ricerca e alla scoperta dei litorali migliori. A votare per completare la Top 50 sono stati oltre mille professionisti del settore turistico sulla base di alcuni fattori: la fauna selvatica, lo stato incontaminato, le attività commerciali, l’accessibilità e le acque.Le motivazioni: «zza selvaggia che fa emozionare»Cala Goloritzè (ANSA). 🔗 Lettera43.it

