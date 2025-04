La classe non è acqua e Nadal ha dimostrato di averne parecchia difendendo Sinner a spada tratta ancora una volta

classe non è acqua, e Rafael Nadal ne ha da vendere. L'ha dimostrato per l'ennesima volta, mentre Kyrgios si è reso protagonista dell'ultima uscita improbabile. Durante un'intervista concessa ai microfoni della Cnn, il 22 volte campione slam ci ha tenuto a confermare la sua totale fiducia al 'nostro' Jannik Sinner, rimandando al mittente le accuse secondo cui l'azzurro avrebbe ricevuto un trattamento di favore nel controverso "caso clostebol".Le parole di Nadal su Sinner«Prima di tutto credo al 100% che Jannik Sinner sia innocente. Non penso affatto che volesse fare qualcosa di illecito, quindi gli credo completamente», ha sottolineato il maiorchino. «Dal mio punto di vista, non credo davvero che Jannik, essendo il numero 1 al mondo, abbia ricevuto un trattamento diverso rispetto a un'altra persona.

