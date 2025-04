La Cisl è primo sindacato nell’Inps l’Inail Procura e l’Agenzia delle Dogane Le elezioni delle rsu

Cisl Funzione Pubblica di Arezzo chiude anche questa tornata elettorale con risultati importanti, confermandosi punto di riferimento per il mondo del lavoro pubblico nella provincia". A dirlo sono i portavoce del sindacato aretino che, all'indomani del termine delle procedure per il rinnovo. 🔗 Arezzonotizie.it - “La Cisl è primo sindacato nell’Inps, l’Inail, Procura e l’Agenzia delle Dogane”. Le elezioni delle rsu "LaFunzione Pubblica di Arezzo chiude anche questa tornata elettorale con risultati importanti, confermandosi punto di riferimento per il mondo del lavoro pubblico nella provincia". A dirlo sono i portavoce del sindacato aretino che, all'indomani del termineprocedure per il rinnovo. 🔗 Arezzonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Elezioni Rsu, Giordano: "La Cisl Fp Calabria, primo sindacato nel settore pubblico per davvero!" - "Era nell’aria il risultato, lo avevamo percepito dalle tantissime testimonianze di stima, di affetto, di condivisione della linea della Cisl, che avevamo registrato nelle innumerevoli assemblee e riunioni tenute in occasione della campagna elettorale per il rinnovo delle Rsu 2025 nel pubblico... 🔗reggiotoday.it

"Elezioni Rsu, Cisl Fp si conferma il primo sindacato in Sicilia" - Con oltre il 30% dei voti, la Cisl Fp si conferma il primo sindacato in Sicilia, nelle elezioni Rsu, in tutti i comparti del pubblico impiego. Rispetto all’ultima tornata elettorale di tre anni fa, è stata nettamente migliorata la performance nelle Funzioni locali, nella Sanità pubblica e nelle... 🔗palermotoday.it

Elezioni Rsu nell’Asst. Nell’ospedale Maggiore. Nursind primo sindacato - "Alle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria 2025, per l’Asst di Lodi, l’affluenza si è attestata al 59,7% degli aventi diritto". Lo fa sapere Dario Impiccichè, segretario territoriale del Nursind. "Questo dato testimonia l’elevato coinvolgimento del personale nella scelta dei propri rappresentanti sindacali – commenta –. Inoltre Nursind ha raddoppiato i consensi ed è diventato, nel presidio di Lodi, con 190 preferenze, il primo sindacato per voti. 🔗ilgiorno.it