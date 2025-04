La Cisl compie 75 anni Fumarola | ora patto su sicurezza lavoro

Cisl festeggia i primi 75 anni di storia. A guidare questo lungo cammino è stato il filo della partecipazione, una delle parole scolpite nel Dna della confederazione. La bussola che ha orientato le scelte di un sindacato che ha sempre seguito la via del dialogo e del confronto, preferendola all’antagonismo e al conflitto fine a se stesso. All’evento, celebrato con un francobollo ordinario di Poste Italiane emesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy appartenente alla serie tematica “I valori sociali”, ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Capo dello Stato è stata riservata una standing ovation. Dopo la proiezione del video dal titolo “Ieri come oggi, le ragioni del sindacato nuovo”, Mattarella ha ascoltato la relazione conclusiva della leader della Cisl, Daniela Fumarola. 🔗 Roma, 30 apr. (askanews) – Lafesteggia i primi 75di storia. A guidare questo lungo cammino è stato il filo della partecipazione, una delle parole scolpite nel Dna della confederazione. La bussola che ha orientato le scelte di un sindacato che ha sempre seguito la via del dialogo e del confronto, preferendola all’antagonismo e al conflitto fine a se stesso. All’evento, celebrato con un francobollo ordinario di Poste Italiane emesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy appartenente alla serie tematica “I valori sociali”, ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Capo dello Stato è stata riservata una standing ovation. Dopo la proiezione del video dal titolo “Ieri come oggi, le ragioni del sindacato nuovo”, Mattarella ha ascoltato la relazione conclusiva della leader della, Daniela. 🔗 Ildenaro.it

