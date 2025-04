La Chiesa e l’AI | cinque anni di dialogo limiti e speranze

Quando nel 2020 il Vaticano pubblicò le prime dichiarazioni ufficiali sull'intelligenza artificiale, qualcuno sorrise con sufficienza: come poteva un'istituzione bimillenaria, sospettata di lentezza, tenere il passo di una rivoluzione tecnologica così vertiginosa? Eppure, a cinque anni di distanza, il bilancio racconta una storia diversa. Senza la pretesa di competere con le potenze tecnologiche, ma nemmeno limitandosi a un ruolo di spettatore o Cassandra, la Chiesa cattolica ha cercato di portare nel discorso globale sull'AI qualcosa che altrimenti rischiava di mancare: il respiro dell'umano. Il primo atto simbolico è stato il Rome Call for AI Ethics del 2020, promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, firmato insieme a giganti come Ibm e Microsoft. Allora sembrava quasi un'operazione di buona volontà: si chiedeva che l'intelligenza artificiale rispettasse la dignità della persona, che fosse trasparente, inclusiva, affidabile.

