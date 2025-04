La catastrofica visita allo zoo di Joel Dicker | “È un libro politico scrivere di bambini mi ha aiutato”

Joel Dicker ha scritto un libro che più degli altri guarda a un pubblico più piccolo: La catastrofica visita allo zoo è un cambiamento nella letteratura dello scrittore bestseller svizzero, ma gli permette di affrontare più a viso aperto tanti temi politici, come mai aveva fatto prima. 🔗 ha scritto unche più degli altri guarda a un pubblico più piccolo: Lazoo è un cambiamento nella letteratura dello scrittore bestseller svizzero, ma gli permette di affrontare più a viso aperto tanti temi politici, come mai aveva fatto prima. 🔗 Fanpage.it

Plastilina negli scarichi e rubinetti aperti: chi ha allagato la scuola? Ce lo racconta La Catastrofica Visita allo Zoo, il nuovo libro di Joel Dicker - C’è una domanda che uno proprio non deve farsi prima di leggere La Catastrofica Visita allo Zoo di Joel Dicker: come mai lo svizzero non ha scritto un altro (bel) thriller e si è dedicato a un libro per ragazzi (che poi è per tutti)? Se uno si chiede questo, parte con una specie di ghigno incattivito e trae conclusioni scontate: ‘Ha finito l’ispirazione’, ‘le cose migliori di fanno sotto i 30 anni’, e così via. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le pillole di Polly: recensione di “La catastrofica visita allo zoo”di Joël Dicker - Tra gli esseri umani, più meraviglioso di un bambino può esserci solo un altro bambino. Non uno qualunque però. Uno che ne ha tutte le qualità più belle, ma con qualcosa in più: un bambino speciale. Lo sanno bene i genitori di Joséphine, che quando la figlia è stata abbastanza grande per capire le hanno detto la verità: è una bambina “speciale” e va bene così, perché loro le vogliono bene per quello che è. 🔗romadailynews.it

Libri: Joël Dicker, record di vendite per “La catastrofica visita allo zoo” - MILANO – La catastrofica visita allo zoo segna infatti una vera e propria svolta nell’opera dello scrittore ginevrino, ampliando il suo pubblico e coinvolgendo con maestria lettori di tutte le età. In questa nuova opera, una semplice visita allo zoo si trasforma in un percorso imprevedibile, dove realtà e immaginazione si intrecciano. Con abilità narrativa e precisione nei dettagli, Dicker guida il lettore attraverso una serie di colpi di scena che svelano verità nascoste, trasformando l’ordinario in qualcosa di eccezionale. 🔗lopinionista.it

“La catastrofica visita allo zoo”: un Joël Dicker in vesti insolite per un bestseller immediato - Infatti, La catastrofica visita allo zoo è un romanzo che diverte molto, ma che lascia anche il lettore con una serie di interrogativi su chi siamo e dove stiamo andando. Joël Dicker ci accompagna in ... 🔗affaritaliani.it

Joel Dicker da record: La catastrofica visita allo zoo ha venduto quasi 44 mila copie in sette giorni - Elisabetta Sgarbi parla di "voce narrante straordinaria". La catastrofica visita allo zoo racconta con la voce di Josephine la storia di cosa è successo durante una gita allo zoo, appunto ... 🔗fanpage.it