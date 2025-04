La Cassazione ferma Alessandro Basciano braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni

Alessandro Basciano in Cassazione contro il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni - Fissata per il prossimo 29 aprile l'udienza in Cassazione per Alessandro Basciano. Il dj ha presentato ricorso contro la misura del divieto di avvicinamento all'ex compagna, Sophie Codegoni, disposta dal Tribunale del Riesame a febbraio. Basciano è accusato di stalking nei confronti della donna... 🔗milanotoday.it

La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare per Alessandro Basciano, distanza minima di 500 metri da Sophie Codegoni e braccialetto elettronico - La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare che impone ad Alessandro Basciano di non avvicinarsi a Sophie Codegoni. Con questa decisione, la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dall’ex concorrente del GF Vip contro quanto stabilito lo scorso febbraio dal Tribunale del Riesame di Milano. Basciano, 35 anni, è indagato per stalking nei confronti dell’ex compagna. L’inchiesta è condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura milanese, con l’aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa alla guida delle indagini. 🔗metropolitanmagazine.it

Alessandro Basciano, la Cassazione conferma il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: indosserà il braccialetto elettronico - Alessandro Basciano non potrà avvicinarsi all'ex compagna Sophie Codegoni: la decisione è della Corte di Cassazione che ha confermato e reso definitiva la misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta dal Tribunale del Riesame di Milano a febbraio. Il dj, 35 anni, è accusato di stalking... 🔗today.it

