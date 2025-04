La Cassazione dà ragione all’ex compagna di Allegri | assolta dalle accuse di appropriazione indebita

Allegri e la sua ex compagna Claudia Ughi si è definitivamente conclusa con la sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dall’ex tecnico della Juventus. Il verdetto finale ha escluso qualsiasi responsabilità penale a carico della donna, accusata in precedenza di appropriazione indebita e violazione degli obblighi legati all’assistenza genitoriale. La Corte ha quindi stabilito che non spetta alcun risarcimento ad Allegri, chiudendo così una disputa legale iniziata nel 2021.La vicenda processuale tra Max Allegri e l’ex compagna Claudia UghiAl centro del caso c’era l’utilizzo di parte del denaro destinato al mantenimento del figlio Giorgio, nato nel 2011 dalla relazione tra Allegri e Ughi, terminata nel 2016. Dopo aver ottenuto l’affidamento condiviso e concordato un assegno mensile di 10 mila euro, Allegri nel 2021 aveva chiesto una riduzione dell’importo, motivando la richiesta con la sua condizione di “disoccupato”. 🔗 Lettera43.it - La Cassazione dà ragione all’ex compagna di Allegri: assolta dalle accuse di appropriazione indebita La vicenda giudiziaria tra Massimilianoe la sua exClaudia Ughi si è definitivamente conclusa con la sentenza della Corte di, che ha respinto il ricorso presentato dtecnico della Juventus. Il verdetto finale ha escluso qualsiasi responsabilità penale a carico della donna, accusata in precedenza die violazione degli obblighi legati all’assistenza genitoriale. La Corte ha quindi stabilito che non spetta alcun risarcimento ad, chiudendo così una disputa legale iniziata nel 2021.La vicenda processuale tra Maxe l’exClaudia UghiAl centro del caso c’era l’utilizzo di parte del denaro destinato al mantenimento del figlio Giorgio, nato nel 2011 dalla relazione trae Ughi, terminata nel 2016. Dopo aver ottenuto l’affidamento condiviso e concordato un assegno mensile di 10 mila euro,nel 2021 aveva chiesto una riduzione dell’importo, motivando la richiesta con la sua condizione di “disoccupato”. 🔗 Lettera43.it

