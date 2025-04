La Cassazione conferma | Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Codegoni

Tgcom24.mediaset.it - La Cassazione conferma: "Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Codegoni" Il dj è accusato di stalking nei confronti della modella. Dovrà indossare "i dispositivi di controllo a distanza", ossia il braccialetto elettronico 🔗 Tgcom24.mediaset.it

