La casa degli orrori e l’ossessione del Covid bambini segregati da 3 anni a Oviedo | arrestati i genitori

casa. Due gemelli di otto anni e il fratello di 10 sono stati tenuti segregati per oltre tre anni dai genitori in una villetta di Oviedo, in Spagna. I tre bambini non erano scolarizzati, indossavano pannolini da neonato e mascherine chirurgiche sul viso. La famiglia viveva isolata dal mondo, sigillata in casa, in condizioni igienico sanitarie estremamente precarie. La coppia, lui tedesco, lei tedesco-americana, è stata arrestata dalla polizia, chiamata da un vicino di casa che aveva notato qualcosa di strano. A seguito della segnalazione, gli agenti avevano scoperto che la casa non era abitata da una sola persona, un uomo, come da registro civile, ma anche da altri, a giudicare dalla quantità di spesa che veniva recapitata davanti alla porta, e che tra i residenti figuravano dei minori che non frequentavano scuola. 🔗 Quotidiano.net - La casa degli orrori e l’ossessione del Covid, bambini segregati da 3 anni a Oviedo: arrestati i genitori Roma, 30 aprile 2025 – Vivevano tra i rifiuti, senza poter andare a scuola né uscire di. Due gemelli di ottoe il fratello di 10 sono stati tenutiper oltre tredaiin una villetta di, in Spagna. I trenon erano scolarizzati, indossavano pannolini da neonato e mascherine chirurgiche sul viso. La famiglia viveva isolata dal mondo, sigillata in, in condizioni igienico sanitarie estremamente precarie. La coppia, lui tedesco, lei tedesco-americana, è stata arrestata dalla polizia, chiamata da un vicino diche aveva notato qualcosa di strano. A seguito della segnalazione, gli agenti avevano scoperto che lanon era abitata da una sola persona, un uomo, come da registro civile, ma anche da altri, a giudicare dalla quantità di spesa che veniva recapitata davanti alla porta, e che tra i residenti figuravano dei minori che non frequentavano scuola. 🔗 Quotidiano.net

