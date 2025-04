La carica dei 101 e ancora tanta voglia di andare avanti

ancora integro, la voglia di vivere e tagliare altri importanti traguardi è enorme. Il 27 aprile il sindaco di Ponte San Nicolò Gabriele De Boni e l'assessore all'invecchiamento attivo Alessia Gasparin sono andati a far visita a Antonio. 🔗 Padovaoggi.it - La carica dei 101 e ancora tanta voglia di andare avanti Il suo spirito è quello di un ragazzino, il suo fisico èintegro, ladi vivere e tagliare altri importanti traguardi è enorme. Il 27 aprile il sindaco di Ponte San Nicolò Gabriele De Boni e l'assessore all'invecchiamento attivo Alessia Gasparin sono andati a far visita a Antonio. 🔗 Padovaoggi.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La carica dei 101 anni di Maria Rina Brichetti - Festa speciale per i 101 anni di Maria Rina Brichetti, nata a Merano il 20 marzo 1924 e residente a Gallo Bolognese. La ultracentenaria ha festeggiato il compleanno giovedì 13 marzo alla Casa di Riposo Villa Fattori dove, a farle gli auguri, è giunto il presidente del Consiglio comunale Riccardo Raspanti (nella foto) che le ha consegnato un mazzo di fiori con un biglietto da parte della sindaca Francesca Marchetti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Roger non serba rancori. E ha tanta voglia di fidarsi - Hanno approfittato fino al possibile della sua luce e della sua innegabile bellezza. Esteriore ma anche interiore, caratteriale. Per poi lasciare che venisse ceduto, rimbalzando di mano in mano; proprietario dopo proprietario fino a oggi. Ma Roger brilla di una luce speciale, tutta sua, e quel passato fatto di privazioni e continui tradimenti, di orecchie recise e sguardi troppo spenti, ha saputo lasciarlo dietro alle sue robuste spalle, concentrando lo sguardo e quell’instancabile ’sorriso’ su un domani – pallina sempre a portata di zampa – foriero di belle avventure. 🔗lanazione.it

Pronostico Inter-Lazio: turnover totale e tanta voglia di vendetta - Inter-Lazio è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio inaugura una settimana cruciale per l’Inter, che sabato sfiderà il Napoli in un big match che potrebbe indirizzare la lotta Scudetto, ancora molto incerta. I campioni d’Italia, intanto, nello scorso weekend sono ritornati in vetta alla classifica scavalcando proprio la squadra di Antonio Conte, caduta a sorpresa a Como: Lautaro Martinez e compagni, invece, pur soffrendo e non ... 🔗ilveggente.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La carica dei 101 e ancora tanta voglia di andare avanti; Cuneo, oggi domenica 19 è il giorno del Carnevale Ragazzi; MICHAEL COBBINS CARICA LA GERMANI BRESCIA: LA NOSTRA DIFESA È LA CHIAVE DEL SUCCESSO, SIAMO PIÙ FORTI DELL'ANNO SCORSO; Bra, “la carica dei 101” bambini della Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La carica dei 101 e ancora tanta voglia di andare avanti - Il 27 aprile circondato dall'affetto dei suoi cari e degli amici più stretti Antonio Faccio di Ponte San Nicolò è entrato nel secondo secolo di vita. Al compleanno ha presenziato anche il sindaco Gabr ... 🔗padovaoggi.it