La bufala russa dell’abito di Lady Diana acquistato da Olena Zelenska

Diana a Olena Zelenska. Secondo la narrazione, quest’ultima avrebbe pagato 2,9 milioni di dollari per l’acquisto. Viene citato come fonte Richard Fitzwilliams, commentatore britannico esperto delle vicende legate alla famiglia reale, che però non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Si tratta infatti dell’ennesima fake news diffusa dalla propaganda russa contro Olena Zelenska e l’Ucraina. In questo caso, la vicenda colpisce anche Meghan Markle.Per chi ha frettaIl Sun non ha mai diffuso un servizio video del genere.Richard Fitzwilliams non ha mai sostenuto la bufala.L’abito è esposto al Museum of Style di Newbridge, acquistato in passato da una coppia scozzese. 🔗 Circola un presunto servizio video del Sun in cui si afferma che Meghan Markle avrebbe venduto l’abito “della vendetta” della principessa. Secondo la narrazione, quest’ultima avrebbe pagato 2,9 milioni di dollari per l’acquisto. Viene citato come fonte Richard Fitzwilliams, commentatore britannico esperto delle vicende legate alla famiglia reale, che però non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Si tratta infatti dell’ennesima fake news diffusa dalla propagandacontroe l’Ucraina. In questo caso, la vicenda colpisce anche Meghan Markle.Per chi ha frettaIl Sun non ha mai diffuso un servizio video del genere.Richard Fitzwilliams non ha mai sostenuto la.L’abito è esposto al Museum of Style di Newbridge,in passato da una coppia scozzese. 🔗 Open.online

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La minaccia nucleare di Trump a Putin durante l’invasione russa dell’Ucraina, poi dimenticata - Nel 2025, Donald Trump accusa falsamente Zelensky di aver iniziato la guerra, fornendo molteplici assist alla disinformazione della propaganda russa contro l’Ucraina. In pochi ricordano le parole dell’attuale Presidente americano del 21 marzo 2022, a quasi un mese dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala. Intervistato da Stuart Varney durante la trasmissione Fox Business, criticando la gestione dell’amministrazione Biden, sostenne che questa guerra non sarebbe mai iniziata con lui alla guida degli Stati Uniti. 🔗open.online

La duchessa guadagna una commissione su ogni abito o accessorio venduto grazie ai suoi consigli. E funziona benissimo: tanti sono andati subito sold out. Ma per molti si tratta dell'ennesimo insulto alla Royal Family - Dopo un nuovo brand già minato da continui ritardi, una serie Netflix contestatissima e un podcast criticato prima ancora di cominciare, Meghan Markle sorprende tutti lanciando un nuovo shop su Instagram. Come ogni influencer che si rispetti, monetizzerà tutti i suoi consigli relativi ai prodotti extra lusso che ama, dice, più di ogni altra cosa. E considerati i 2,6 milioni di followers che già ha, non ci metterà molto, la duchessa, a riempire il suo conto in banca. 🔗iodonna.it

Il Cremlino: "Parte significativa dell'Ucraina vuole essere russa" - Una "parte significativa" dell'Ucraina vuole "essere russa": lo ha affermato oggi il Cremlino dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l'Ucraina "un giorno potrebbe essere russa". "Il fatto che una parte significativa dell'Ucraina voglia diventare Russia, e lo abbia già fatto, è un dato di fatto", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferendosi all'annessione di quattro regioni ucraine da parte di Mosca nel 2022. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

La bufala russa dell’abito di Lady Diana acquistato da Olena Zelenska; Fake news e propaganda pro-Russia, l'Aula chiede pugno duro su Facebook e X e gli italiani si dividono; Tutte le fake news di Trump sull'Ucraina; L’oracolo Travaglio e le fake news sulla non invasione di Putin: quando il bullshitter diventa più temibile del mentitore. 🔗Su questo argomento da altre fonti