La Borsa di Tokyo apre in rialzo attesa per i dati macroeconomici di Cina e Giappone

Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, dopo il giorno di festività nazionale di ieri, seguendo l'avanzata degli indici azionari Usa e in attesa dei dati macroeconomici sulla manifattura in Cina e sulla produzione industriale in Giappone. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,29% a quota 35.943,04, aggiungendo 103 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 142,20 sul dollaro e si rafforza sull'euro a un valore di poco superiore a 162, con gli analisti che guardano all'esito della riunione della Bank of Japan (Boj) iniziata oggi. 🔗 Quotidiano.net - La Borsa di Tokyo apre in rialzo, attesa per i dati macroeconomici di Cina e Giappone Ladiinizia la seduta col segno più, dopo il giorno di festività nazionale di ieri, seguendo l'avanzata degli indici azionari Usa e indeisulla manifattura ine sulla produzione industriale in. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,29% a quota 35.943,04, aggiungendo 103 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 142,20 sul dollaro e si rafforza sull'euro a un valore di poco superiore a 162, con gli analisti che guardano all'esito della riunione della Bank of Japan (Boj) iniziata oggi. 🔗 Quotidiano.net

Borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante dazi Trump e chiusura mista USA - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo apre in rialzo tra incertezze sui dazi di Trump - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie alle aspettative sui dazi USA - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, traendo spunto dall'andamento rialzista del mercato azionario Usa, con le aspettative di un ridimensionamento dei dazi voluti dall'amministrazione Trump, nella speranza di un contenimento dell'impatto sul commercio internazionale. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,81% a quota 38.085, con un guadagno di 304 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna ad indebolirsi sul dollaro a 150,80 e sull'euro a 162,90. 🔗quotidiano.net

