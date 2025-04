La beffa del cuneo fiscale | gli stipendi degli italiani affossati dalle tasse

italiani pagano più tasse sul lavoro. Con una crescita da record nel 2024, nonostante la narrazione di un governo che non fa altro che vantarsi di aver tagliato il cuneo fiscale. Eppure le cose non sembrano stare così. O, almeno, non quanto dice il governo. A dimostrarlo è il rapporto Taxing wages dell’Ocse: lo scorso anno in Italia il cuneo fiscale per un lavoratore medio, single e senza carichi familiari ha raggiunto il 47,1% dello stipendio. In pratica quasi la metà degli stipendi se ne va in tasse.Si tratta del quarto valore più alto di tutta l’area Ocse, superiore di 12 punti rispetto alla media del 34,9%. Inoltre, nel 2024 si è registrata una crescita di 1,61 punti, ovvero il valore più alto tra tutti i Paesi dell’Ocse. Il livello di cuneo più alto, considerando imposte e contributi sul totale del costo del lavoro, rimane quello del Belgio (52,5%), seguito da Germania (47,9%) e Francia (47,2%): Paesi che hanno però stipendi netti molto più alti del nostro. 🔗 Lanotiziagiornale.it - La beffa del cuneo fiscale: gli stipendi degli italiani affossati dalle tasse Glipagano piùsul lavoro. Con una crescita da record nel 2024, nonostante la narrazione di un governo che non fa altro che vantarsi di aver tagliato il. Eppure le cose non sembrano stare così. O, almeno, non quanto dice il governo. A dimostrarlo è il rapporto Taxing wages dell’Ocse: lo scorso anno in Italia ilper un lavoratore medio, single e senza carichi familiari ha raggiunto il 47,1% delloo. In pratica quasi la metàse ne va in.Si tratta del quarto valore più alto di tutta l’area Ocse, superiore di 12 punti rispetto alla media del 34,9%. Inoltre, nel 2024 si è registrata una crescita di 1,61 punti, ovvero il valore più alto tra tutti i Paesi dell’Ocse. Il livello dipiù alto, considerando imposte e contributi sul totale del costo del lavoro, rimane quello del Belgio (52,5%), seguito da Germania (47,9%) e Francia (47,2%): Paesi che hanno perònetti molto più alti del nostro. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Busta paga più bassa, la beffa per gli statali: stipendi ridotti nonostante rinnovo del contratto e taglio del cuneo fiscale - Una vera e propria beffa in busta paga. Per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione l’inizio del 2025 ha portato con sé un’inattesa discesa degli stipendi, nonostante un rinnovo contrattuale appena firmato e la conferma del taglio del cuneo fiscale. Entrambe misure che non sono state applicate in busta paga, causando così una discesa dell’importo netto per tantissimi lavoratori. Così le buste paga non solo sono più basse rispetto al mese precedente, ma persino rispetto allo scorso anno a causa della mancata applicazione del nuovo taglio del cuneo fiscale. 🔗lanotiziagiornale.it

Arretrati stipendi pubblici dipendenti: fino a 330 € dal taglio del cuneo fiscale (per i primi 3 mesi) - I pubblici dipendenti attendono nei loro stipendi (siamo a fine marzo 2025) di vedere gli arretrati derivanti dal taglio del cuneo fiscale 2025. Questa misura, entrata in vigore il 1° gennaio, è stata varata dal governo Meloni per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti. A quasi tre mesi dal varo, nessun arretrato è stato […] The post Arretrati stipendi pubblici dipendenti: fino a 330 € dal taglio del cuneo fiscale (per i primi 3 mesi) first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Taglio del cuneo fiscale, ad aprile nuovo ritardo: stipendi senza sconto fiscale - Brutte notizie per i dipendenti pubblici italiani che, anche ad aprile 2025, non riceveranno in busta gli effetti del taglio del cuneo fiscale previsto dall’ultima Legge di Bilancio. Le ragioni sono di natura tecnica, come riferiscono dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con la piattaforma che gestisce gli stipendi pubblici, NoiPa, che necessita ancora di un lungo upgrade di sistema imposto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 🔗quifinanza.it

A dimostrarlo è il rapporto Taxing wages dell'Ocse: lo scorso anno in Italia il cuneo fiscale per un lavoratore medio, single e senza carichi familiari ha raggiunto il 47,1% dello stipendio.

Ocse: i salari italiani affossati dal cuneo fiscale - L’Italia è 17esima per il costo del lavoro ma solo 23esima nei redditi dei dipendenti e ultima nel “rendimento” in busta paga degli aumenti ... 🔗ilsole24ore.com

Stipendi e taglio cuneo fiscale, in ritardo i 400 euro in busta paga per il personale scolastico. L’interrogazione parlamentare - In seguito ai ritardi registrati nella corresponsione degli emolumenti spettanti al personale scolastico in applicazione del taglio del cuneo fiscale, il parlamentare Mauro Del Barba ha presentato un' ... 🔗orizzontescuola.it