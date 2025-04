La Battaglia di Marciano di Tetsuji Endo in mostra nella Torre di Marciano

Torre di Marciano, in Borgo dei Medici 1 a Marciano della Chiana (AR), verrà svelata l’opera “Battaglia di Marciano della Chiana” di Tetsuji Endo.La cerimonia si svolgerà dopo la conferenza dedicata alle armi da fuoco. 🔗 Arezzonotizie.it - La "Battaglia di Marciano" di Tetsuji Endo in mostra nella Torre di Marciano Sabato 3 maggio 2025, alle ore 17, la Sala Leonardo da Vinci delladi, in Borgo dei Medici 1 adella Chiana (AR), verrà svelata l’opera “didella Chiana” di.La cerimonia si svolgerà dopo la conferenza dedicata alle armi da fuoco. 🔗 Arezzonotizie.it

La "Battaglia di Marciano" di Tetsuji Endo in mostra nella Torre di Marciano - Sabato 3 maggio 2025, alle ore 17, la Sala Leonardo da Vinci della Torre di Marciano, in Borgo dei Medici 1 a Marciano della Chiana (AR), verrà svelata l’opera “Battaglia di Marciano della Chiana” di ... 🔗arezzonotizie.it

Tre giorni di rievocazione per raccontare la “presa del castello di Marciano” - L’appuntamento è fissato tra venerdì 2 e domenica 4 maggio quando l’associazione culturale Scannagallo proporrà un ricco programma tra rievocazioni teatralizzate, cortei, spettacoli, combattimenti, ... 🔗msn.com

Torna la rievocazione della battaglia di Scannagallo: 3 giorni di eventi - Un percorso indietro nei secoli per raccontare la “presa del castello di Marciano” del 1554 ... Vivant” che è stata realizzata da Tetsuji Endo con una reinterpretazione del celebre dipinto ... 🔗arezzonotizie.it