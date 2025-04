La banca mette a referto un utile netto di 429 milioni di euro nel primo trimestre del 2025

primo trimestre del 2025 un risultato netto aggregato di 429 milioni di euro. L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi di euro e una raccolta totale 2 pari a 354. 🔗 Cesenatoday.it - La banca mette a referto un utile netto di 429 milioni di euro nel primo trimestre del 2025 "Il gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato neldelun risultatoaggregato di 429di. L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi die una raccolta totale 2 pari a 354. 🔗 Cesenatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Banca Generali: utile netto record di 431,2 milioni, dividendo di 2,8 euro per azione - L'anno passato si è chiuso per Banca Generali con un utile netto consolidato di 431,2 milioni, in crescita del 32,2%, nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo della banca e riflette il successo nel raggiungimento degli obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti. L'utile netto ricorrente si è attestato a 339,3 milioni, in aumento del 5,9% e la componente di utile netto variabile è stata pari a 91,9 milioni (rispetto ai 5,8 milioni nel 2023). 🔗quotidiano.net

Banca Generali, nel 2024 utile netto al massimo storico - MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali chiude l’esercizio 2024 con un utile netto consolidato di 431,2 milioni, in crescita del 32,2% rispetto all’esercizio precedente. Tale valore segna un nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo della Banca e riflette il successo nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti. 🔗unlimitednews.it

Banca Generali: utile record nel 2024 e raddoppio dividendo - Utile record e dividendo raddoppiato per Banca Generali nell’esercizio 2024. La Banca, che di recente ha concluso positivamente l’OPA lanciata su Intermonte, conferma così la traiettoria di crescita e gli ambiziosi obiettivi posti dal Piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti. Miglior risultato della storia “Il miglior bilancio della nostra storia al termine di un percorso triennale che ha saputo superare molteplici criticità, centrando e superando tutti i target che ci eravamo prefissati”, ha spiegato l’Amministratore Delegato Gian Maria Mossa, ... 🔗quifinanza.it

