La balorda nostalgia di Putin per l’Unione sovietica | l’aeroporto di Volgograd si chiamerà Stalingrad

La balorda nostalgia di Vladimir Putin per l'Unione sovietica e per il suo dittatore più sanguinario, Iosif Stalin non conosce limiti. Il presidente russo ha firmato un decreto con cui rinomina, con effetto immediato, l'aeroporto internazionale di Volgograd in Stalingrad, il nome della città dal 1925 al 1961, fino cioé alla destalinizzazione krusheviana, in occasione dell'80 anniversario della fine della Grande guerra patriottica. Lo ha annunciato il Cremlino dopo un incontro del Presidente con il governatore della regione di Volgograd, Andrey Bocharov, che ha sottolineato il plauso dei "veterani e dei partecipanti all'operazione militare speciale in Ucraina" per tale passo. "La loro parola è legge per me. Non appena torno a Mosca, preparerò il decreto", ha affermato Putin. A Stalingrado si consumò fra il 1942 e il 1943 il lungo e tragico assedio la cui rottura segnò una svolta in favore dell'U nella guerra.

