La Amerigo Vespucci è a Porto Empedocle | oggi e domani visite guidate sul veliero della Marina militare

Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina militare, è a Porto Empedocle. Grazie ad Agrigento capitale italiana della cultura 2025, oggi e domani, sarà possibile, dopo essersi prenotati e aver acquistato i biglietti, visitare il leggendario veliero. oggi le visite di mezz'ora, in gruppi. 🔗 Agrigentonotizie.it - La Amerigo Vespucci è a Porto Empedocle: oggi e domani visite guidate sul veliero della Marina militare La, la nave scuola, è a. Grazie ad Agrigento capitale italianacultura 2025,, sarà possibile, dopo essersi prenotati e aver acquistato i biglietti, visitare il leggendarioledi mezz'ora, in gruppi. 🔗 Agrigentonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

L' Amerigo Vespucci arriva a Porto Empedocle: ecco come cambia il traffico - Farà scalo a Porto Empedocle i prossimi 30 aprile e 1 maggio la nave scuola della Marina militare italiana Amerigo Vespucci. Una "visita" molto attesa e lungamente annunciata, con curiosi e appassionati che hanno letteralmente preso d'assalto il sito per le prenotazioni, "polverizzando" in pochi... 🔗agrigentonotizie.it

Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, al via i biglietti: come prenotare la visita a bordo dal 30 aprile al 5 maggio - L’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, tornerà a Porto Empedocle il 30 aprile 2025, un evento storico per la città siciliana, che ospitò il veliero per l'ultima volta nel giugno 1982. Da oggi, 12 aprile, è possibile prenotare la visita a bordo: scopriamo come.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L'Amerigo Vespucci è arrivata al porto di Ortona, in mattinata il saluto di Giorgia Meloni - L'Amerigo Vespucci è arrivata a Ortona per la quarta tappa del tour Mediterraneo. La nave scuola della Marina Militar ha lasciato le Marche dopo due giorni di attracco al porto di Ancona dove è stato letteralmente preso d'assalto dai visitatori e nella prima mattinata di oggi ha ormeggiato al... 🔗chietitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Amerigo Vespucci è a Porto Empedocle: oggi e domani visite guidate sul veliero della Marina militare; Amerigo Vespucci a Porto Empedocle; Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo è arrivata a Porto Empedocle; Agrigento Capitale, nave Vespucci a Porto Empedocle. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Agrigento Capitale, nave Vespucci a Porto Empedocle - La Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina militare, torna a Porto Empedocle grazie ad Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Oggi e domani sarà possibile, dopo essersi prenotati e aver ... 🔗msn.com

Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo è arrivata a Porto Empedocle - La Amerigo Vespucci, la leggendaria nave della scuola della Marina militare, è arrivata a Porto Empedocle grazie ad "Agrigento capitale italiana della cultura 2025" ... 🔗grandangoloagrigento.it

Porto Empedocle accoglie la nave scuola Amerigo Vespucci: simbolo di cultura e memoria nel cuore di Agrigento Capitale 2025 - PORTO EMPEDOCLE – È approdata oggi a Porto Empedocle la nave scuola Amerigo Vespucci, vanto della Marina Militare Italiana e universalmente conosciuta ... 🔗newsicilia.it