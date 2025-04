La 7 e Barbero indagano lavoro schiavitù e tragedia mineraria di Ribolla

Speciale In Viaggio con Barbero: Lavoro e schiavitù e il Trattore R60 - Mercoledì dalle 21.15 - Alla vigilia della Festa dei Lavoratori alle 21.15 Speciale in Viaggio con Barbero: Lavoro e schiavitù e a seguire una storia italiana raccontata dal documentario di Patrizio Roversi R60 il trattore ... 🔗la7.it