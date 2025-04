La 50ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana al via

edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana si appresta a vivere quattro giornate intense e ricche di iniziative. Dal 1° al 4 maggio, un fine settimana lungo da trascorrere nel centro storico di Anghiari, immersi nelle eccellenze dell’Artigianato e passeggiando nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Tra vicoli e strade che profumano di storia, botteghe caratteristiche, diMostrazioni e masterclass.Tra le tante iniziative in programma spicca quella che nella giornata di domani, giovedì 1° maggio, vedrà come protagonisti alcuni fabbri della Biennale Europea d'Arte Fabbrile che dalle ore 11:00 nella Piazzetta della Fonte, daranno vita a una diMostrazione di forgiatura dal vivo. Sotto gli occhi dei visitatori il metallo incandescente prenderà forma a colpi di martello, utilizzando una vera forgia. 🔗 Lanazione.it - La 50ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana al via Arezzo, 30 aprile 2025 – La 50ªsi appresta a vivere quattro giornate intense e ricche di iniziative. Dal 1° al 4 maggio, un fine settimana lungo da trascorrere nel centro storico di Anghiari, immersi nelle eccellenzee passeggiando nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Tra vicoli e strade che profumano di storia, botteghe caratteristiche, dizioni e masterclass.Tra le tante iniziative in programma spicca quella che nella giornata di domani, giovedì 1° maggio, vedrà come protagonisti alcuni fabbriBiennale Europea d'Arte Fabbrile che dalle ore 11:00 nella PiazzettaFonte, daranno vita a una dizione di forgiatura dal vivo. Sotto gli occhi dei visitatori il metallo incandescente prenderà forma a colpi di martello, utilizzando una vera forgia. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana - Arezzo, 18 aprile 2025 – È stata presentata la 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in programma dal 25 aprile al 4 maggio ad Anghiari. Edizione speciale, per festeggiare un compleanno speciale perché i 50 anni di vita testimoniano il fascino e il prestigio dell’evento. Non un traguardo, ma un punto di snodo importante tra un passato glorioso e un futuro tutto da scrivere. 🔗lanazione.it

Tanti spunti al convegno sul ricambio generazionale che si è tenuto alla 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana - Arezzo, 29 aprile 2025 – Tanti spunti al convegno sul ricambio generazionale che si è tenuto alla 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana All’incontro hanno partecipato oltre agli artigiani anche gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari e di Monterchi. Ad affrontare gli argomenti al centro della mattinata sono stati il sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, il direttore artistico della Mostra Mercato Paola De Blasi, la coordinatrice di Artex Centro per l’artigianato artistico della Regione Toscana architetto ... 🔗lanazione.it

50ª Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, l'inaugurazione - Arezzo, 26 aprile 2025 – Si è svolta nell'Auditorium della Sala del Cassero, la cerimonia di inaugurazione della 50ª Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, che si protrarrà fino al 4 maggio ad Anghiari. A caratterizzare l'edizione 2025 tradizione e innovazione, tante iniziative in programma e come sempre le eccellenze del fatto a mano che mettono in evidenza le qualità delle opere prodotte dagli artigiani e che i visitatori possono ammirare nelle botteghe del centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia. 🔗lanazione.it