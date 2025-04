Kyrgios due pesi e due misure Attacchi infiniti a Sinner ma difende Purcell | Sistema fallito?

Purcell. Quest’ultimo ha accettato una squalifica di 18 mesi per aver quintuplicato la dose minima consentita di un multi-vitaminico assunto tramite un’iniezione endovenosa. Questo significa che non potrà giocare fino all’11 giugno 2026.Si parla di un’infusione endovenosa di più di 500 millilitri rilevata il 16 e 20 dicembre 2023 (il limite è di 100 in un periodo di 12 ore). Purcell, notificato della possibile violazione antidoping il 12 dicembre scorso, si è sospeso volontariamente nello stesso giorno, e tale condotta ha portato a una riduzione della sanzione del 25%.L’australiano, come si è potuto comprendere dalla chat con un amico (la cui identità non è stata resa nota dalle indagini dell’ITIA), avrebbe chiesto alla clinica di Bali (Indonesia) di non conservare le ricevute delle sue iniezioni, preoccupandosi di come giustificare quelle trasfusioni e verificando solo dopo se tutto fosse a regola per le norme WADA. 🔗 Oasport.it - Kyrgios, due pesi e due misure. Attacchi infiniti a Sinner, ma difende Purcell: “Sistema fallito?” La notizie è delle ultime ore e riguarda l’australiano Max. Quest’ultimo ha accettato una squalifica di 18 mesi per aver quintuplicato la dose minima consentita di un multi-vitaminico assunto tramite un’iniezione endovenosa. Questo significa che non potrà giocare fino all’11 giugno 2026.Si parla di un’infusione endovenosa di più di 500 millilitri rilevata il 16 e 20 dicembre 2023 (il limite è di 100 in un periodo di 12 ore)., notificato della possibile violazione antidoping il 12 dicembre scorso, si è sospeso volontariamente nello stesso giorno, e tale condotta ha portato a una riduzione della sanzione del 25%.L’australiano, come si è potuto comprendere dalla chat con un amico (la cui identità non è stata resa nota dalle indagini dell’ITIA), avrebbe chiesto alla clinica di Bali (Indonesia) di non conservare le ricevute delle sue iniezioni, preoccupandosi di come giustificare quelle trasfusioni e verificando solo dopo se tutto fosse a regola per le norme WADA. 🔗 Oasport.it

