Kyrgios, il tennista australiano che in mancanza di risultati, anche a causa dei gravi problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per oltre un anno, ha passato gli ultimi mesi ad attaccare in maniera violenta e proditoria Jannik Sinner dandogli apertamente del "dopato" per la vicenda Clostebol. Nonostante l'azzurro numero 1 al mondo abbia chiuso il caso con un patteggiamento a 3 mesi di stop (la Wada chiedeva 2 anni, salvo riconoscere l'enormità dell'eventuale condanna davanti al Tas e accordandosi per una "vittoria morale") e in tanti, nel circus, lo abbiano considerato vittima di una ingiustizia, Kyrgios non ha mollato la presa e anzi ha proseguito ad accanirsi contro l'altoatesino a colpi di tweet, battutine maliziose, sospetti e pizzini. 🔗 Liberoquotidiano.it - Kyrgios attacca Sinner ma difende l'amico: doping, travolto dagli insulti Il grande accusatore, il moralista, "moralizzato" e deriso dai commentatori su X. Non ha fatto una bella figura Nick, il tennista australiano che in mancanza di risultati, anche a causa dei gravi problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per oltre un anno, ha passato gli ultimi mesi adre in maniera violenta e proditoria Jannikdandogli apertamente del "dopato" per la vicenda Clostebol. Nonostante l'azzurro numero 1 al mondo abbia chiuso il caso con un patteggiamento a 3 mesi di stop (la Wada chiedeva 2 anni, salvo riconoscere l'enormità dell'eventuale condanna davanti al Tas e accordandosi per una "vittoria morale") e in tanti, nel circus, lo abbiano considerato vittima di una ingiustizia,non ha mollato la presa e anzi ha proseguito ad accanirsi contro l'altoatesino a colpi di tweet, battutine maliziose, sospetti e pizzini. 🔗 Liberoquotidiano.it

