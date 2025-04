Kvaratskhelia fa impazzire Timber Seedorf spietato | “Non ha capito nulla un sacco di falli stupidi”

Seedorf si può riassumere perfettamente nell'impari confronto tra Kvaratskhelia e Timber, con il difensore olandese dei Gunners in cronica difficoltà: "In campo devi sapere sempre cosa devi fare." 🔗 Il successo del PSG a Londra contro l'Arsenal per Clarencesi può riassumere perfettamente nell'impari confronto tra, con il difensore olandese dei Gunners in cronica difficoltà: "In campo devi sapere sempre cosa devi fare." 🔗 Fanpage.it

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo ... 🔗juventusnews24.com

La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi - La scelta giusta per il club bianconero, chiamato a pensare al futuro, con decisioni importanti per provare a risollevarsi E’ una crisi senza fine quella che ha colpito la Juventus. I bianconeri, dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta a Torino, sono stati battuti nettamente anche dalla Fiorentina. La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi (LaPresse) – Calciomercato.itA Firenze, la squadra di Raffaele Palladino ha archiviato la pratica, davvero in pochi minuti, facendo sprofondare la Vecchia Signora, che a fine gara, però, ha deciso di proseguire con Thiago ... 🔗calciomercato.it

Elodie torna in tv e fa impazzire tutti con la pole dance e il duetto con la rivale “Annalaisa” - Canta, balla, conduce e recita: chi la ferma più Elodie che, dopo aver seminato indizi e piccoli spoiler, annuncia Mi ami mi odi, il nuovo album in arrivo venerdì 2 maggio. Ma oltre alla musica c’è il cinema con Gioco pericoloso, nelle sale dal 13 marzo, e la televisione visto che si è appena dimostrata un’ot... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

