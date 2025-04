Klopp al posto di Allegri | l’esonero ribalta Milano

Milano può cambiare tutto: Massimiliano Allegri, ma non solo, c'è Klopp nella lista in caso di esoneroMilano potrebbe cambiare due allenatori nel giro di pochissime settimane. Il futuro di Sergio Conceicao è tutt'altro che definito, ma l'avventura al Milan sembra essersi esaurita. Forse neanche la vittoria della Coppa Italia e la conseguente partecipazione all'Europa League può salvare il portoghese.Jurgen Klopp può allenare in Italia (LaPresse) Calciomercato.itAttenzione anche a ciò che accade in nerazzurro, dopo il Mondiale per Club. Infatti, Simone Inzaghi potrebbe ritenere esaurito il suo ciclo all'Inter dopo questa estenuante stagione. Nonostante le rassicurazioni di Marotta sul contratto del tecnico, le parti dovrebbero aggiornarsi e capire se ci siano le condizioni per continuare assieme.

Inzaghi al posto di Allegri: firma choc dopo l’esonero - Cambio per quanto riguarda la guida tecnica: la scelta potrebbe ricadere su uno dei migliori tecnici italiani Una partenza super, segnali che sembravano di rinascita, ma ora la situazione sembra essere tornata nel precipizio e la panchina potrebbe vedere un nuovo cambiamento. Chelsea, Maresca verso l’esonero: tanti nomi per rimpiazzarlo (LaPresse) – Calciomercato.itLa situazione in casa Chelsea è precipitata da dopo Natale. 🔗calciomercato.it

Busta paga 2025: cos’è la voce “ulteriore detrazione L.207/24” al posto di “Riduzione o Esonero IVS” - Scorrendo la busta paga 2025, a partire da quella di gennaio, si nota una voce un po’ diversa rispetto a quella inserita nei cedolini dello scorso anno: “ulteriore detrazione L. 207/24” al posto di “riduzione IVS oppure” “esonero IVS”, dicitura che può variare leggermente a seconda di chi elabora la busta paga, ma il senso è sempre lo stesso. Difatti, la Legge 30 dicembre 2024 numero 207 (Manovra di bilancio 2025) ha introdotto una serie di misure destinate a ridurre il peso dell’IRPEF sulle buste paga dei lavoratori ... 🔗leggioggi.it

Milan, Collovati sul momento dei rossoneri: «Quarto posto ancora possibile. Conceicao? Il Milan non guarda il singolo risultato ma il progetto. Successore? Favorevole ad un ritorno di Allegri» - L’ex difensore del Milan Fulvio Collovati a poche ore dalla sfida contro il Como ha parlato del momento non facile in casa rossonera. Le parole L’ex difensore del Milan Fulvio Collovati ha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali di Milannews24 in cui ha analizzato il momento non facile in casa rossonera e la corsa al vertice […] 🔗calcionews24.com

Allegri è il passato: in panchina arriva JURGEN KLOPP | L’agente ha rivelato tutto in diretta - È tutto pronto per la nuova avventura del tecnico tedesco. Prenderà il posto di Allegri: ecco dove allenerà infatti. 🔗mondosportivo.it

Juve, chi al posto di Allegri? Thiago Motta e altri tre nomi - La panchina di Massimiliano Allegri non è mai stata così a rischio. Ma chi potrebbero essere i sostituti di Max? Partiamo da un presupposto: se dovesse essere esonerato ora, a pochi mesi dal termine ... 🔗juvenews.eu

Milan, Allegri a rischio esonero immediato: chance di rivederlo in rossonero? - Allegri a rischio esonero Massimiliano Allegri, dopo quanto accaduto al termine della finale di Coppa Italia, è a rischio esonero. Sarebbe clamoroso, soprattutto valutando il buon esito della ... 🔗msn.com