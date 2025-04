Kim Jong-un ordina | Equipaggiate con armi nucleari le navi della Marina

Jong-un ha ordinato di "accelerare l'armamento nucleare della Marina". Il programma di deterrenza della Corea del Nord procede spedito, dopo gli accordi di collaborazione militare stretti con Mosca. Il leader nordcoreano, secondo quanto riporta l'agenzia nordcoreana Kcna, ha dichiarato: "E' giunta l'ora di una scelta responsabile per accelerare sulla dotazione di armi nucleari della Marina, per difendere lo Stato e la sovranità marittima dalle minacce attuali e future". E proprio oggi è stato annunciato l'avvio dei test di un nuovo sistema d'arma per navi da guerra di cui è dotato il nuovo cacciatorpediniere Choe Hyon, presentato sabato scorso alla presenza di Kim Jong-un, intervenuto accompagnato dalla figlia Ju Ae.Il leader ha visionato anche i test durante i quali sono stati lanciati missili da crociera e missili antiaerei, ed è stata provata l'artiglieria, fa sapere sempre la Kcna. 🔗 Quotidiano.net - Kim Jong-un ordina: “Equipaggiate con armi nucleari le navi della Marina” Roma, 30 aprile 2025 - Kim-un hato di "accelerare l'armamento nucleare". Il programma di deterrenzaCorea del Nord procede spedito, dopo gli accordi di collaborazione militare stretti con Mosca. Il leader nordcoreano, secondo quanto riporta l'agenzia nordcoreana Kcna, ha dichiarato: "E' giunta l'ora di una scelta responsabile per accelerare sulla dotazione di, per difendere lo Stato e la sovranità marittima dalle minacce attuali e future". E proprio oggi è stato annunciato l'avvio dei test di un nuovo sistema d'arma perda guerra di cui è dotato il nuovo cacciatorpediniere Choe Hyon, presentato sabato scorso alla presenza di Kim-un, intervenuto accompagnato dalla figlia Ju Ae.Il leader ha visionato anche i test durante i quali sono stati lanciati missili da crociera e missili antiaerei, ed è stata provata l'artiglieria, fa sapere sempre la Kcna. 🔗 Quotidiano.net

Usa, Pentagono ordina a US Naval Academy rimozione di 400 libri contro diversità, equità e inclusione, operazione voluta da Hegseth

L'ombra della Russia dietro al nuovo sottomarino nucleare di Kim - La Corea del Nord ha svelato un sottomarino a propulsione nucleare che potrebbe lanciare missili con testate nucleari. Sarà il più grande mai schierato da Pyongyang, e dietro al "programma" potrebbe celarsi il know-how di Mosca

