Killian Marcus Nielsen chi è la fidanzata Laura Mara Barbieri

Killian Marcus Nielsen trascorre i primi anni di vita senza conoscere il padre biologico in quanto questi decide di riconoscerlo solo dopo il suo 20° compleanno. Nel 2020 il modello dichiara nel corso di un'intervista di aver rotto il rapporto con la madre a causa di un brutto periodo da lui attraversato durante il quale si rifugia nell'alcol diventandone dipendente. Afferma "Ho trattato male mia madre e le ho detto cose molto dure. Le ho scritto parole crudeli e le ho intimato di non farsi più vedere o sentire. Lei mi ha bloccato su WhatsApp". La compagna di vita di Killian Marcus Nielsen è Laura Mara Barbieri, un'attrice milanese apparsa in serie tv come Il processo.

