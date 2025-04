Kiev notte di raid russi in 24 ore 2 morti a Dnipro e Donetsk

russi su varie regioni dell'Ucraina, dove si registrano almeno due morti, uno nella città di Dnipro, l'altro nella regione di Donetsk, in Donbass. A Kharkiv, bersagliata da droni, si registrano almeno 45 civili feriti, fra cui una donna incinta e due bambini, e 5 di essi sono ricoverati in ospedale. Lo scrive Ukrinform, citando varie fonti, incluse le amministrazioni di oblast. 🔗 Quotidiano.net - Kiev, notte di raid russi, in 24 ore 2 morti a Dnipro e Donetsk Serata e nottata di attacchi missilistici e di dronisu varie regioni dell'Ucraina, dove si registrano almeno due, uno nella città di, l'altro nella regione di, in Donbass. A Kharkiv, bersagliata da droni, si registrano almeno 45 civili feriti, fra cui una donna incinta e due bambini, e 5 di essi sono ricoverati in ospedale. Lo scrive Ukrinform, citando varie fonti, incluse le amministrazioni di oblast. 🔗 Quotidiano.net

Ucraina, massicci raid russi nella notte: Kiev usa per la prima volta jet francesi - (Adnkronos) – Massiccio attacco della Russia sull'Ucraina, che risponde schierando per la prima volta i caccia Mirage 2000 forniti dalla Francia. Secondo quanto riporta Aeronautica militare ucraina, nella notte di oggi, 7 marzo 2025, Mosca ha lanciato un attacco aereo su larga scala contro le infrastrutture energetiche di tutto il Paese, con "67 missili di […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. Nella notte la Russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. 🔗quotidiano.net

Kiev,lanciati di notte 176 droni russi - 9.15 Kiev,lanciati di notte 176droni russi Da ieri pomeriggio a questa mattina i russi hanno lanciato sull'Ucraina 176 droni, 130 dei quali di tipo Shahed sono stati abbattuti e altri 42 sono andati perduti o sono caduti in zone aperte. Colpite le regioni di Kiev, di Kharkiv e di Poltava. Lo riporta il bollettino dell'aeronautica militare ucraina. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky a Riad incontra il principe ereditario Bin Salman e domani, sempre in Arabia Saudita,incontro tra delegazioni ucraina e americana per i negoziati. 🔗servizitelevideo.rai.it

Kiev, notte di raid russi, in 24 ore 2 morti a Dnipro e Donetsk - Serata e nottata di attacchi missilistici e di droni russi su varie regioni dell'Ucraina, dove si registrano almeno due morti, uno nella città di Dnipro, l'altro nella regione di Donetsk, in Donbass. 🔗ansa.it

Ucraina, raid russi su Kiev: “12 morti e 90 feriti”. Trump: “Putin e Zelensky vogliono la pace, è ora di negoziare” - Diverse persone sotto le macerie. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha: "Putin dimostra di voler solo continuare la guerra" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Raid russo su Kiev, 12 morti. The Times: «Gran Bretagna verso rinuncia a invio di peacekeeper in Ucraina» - L’amministrazione Trump intende chiedere alla Russia anche di restituire all’Ucraina la centrale nucleare di Zaporizhzhia ... 🔗ilsole24ore.com