Khvicha Kvaratskhelia Critica di trasferimento per l’Arsenal e il Liverpool

l’Arsenal e il Liverpool sono stati Criticati per aver perso il trasferimento della star di Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia.La Georgia International è stata un artista di livello mondiale negli ultimi anni, prima facendo un nome a Napoli e poi continua a brillare dalla sua mossa di gennaio al PSG.Un po ‘sorprendentemente, il PSG sembrava in grado di firmare Kvaratskhelia senza alcuna sfida da parte di altri club migliori questo inverno.Questo ora sembra ancora più bizzarro, con Kvaratskhelia che si esibisce così bene contro l’Arsenal nella semifinale della Champions League ieri sera.Il 24enne terrorizzava la difesa dell’Arsenal e sembra chiaro che avrebbe potuto essere una grande risorsa per i club della Premier League.Il trasferimento Khvicha Kvaratskhelia sembra un’opportunità persa per l’Arsenal e il LiverpoolDiscutendo di Kvaratskhelia dopo la partita di ieri sera, il giornalista dell’Arsenal Charles Watts ha espresso la sua sorpresa che non ci fosse più una battaglia per la sua firma a gennaio. 🔗 Abbiamo tradotto per voi questo articolo:e ilsono statiti per aver perso ildella star di Paris Saint-Germain.La Georgia International è stata un artista di livello mondiale negli ultimi anni, prima facendo un nome a Napoli e poi continua a brillare dalla sua mossa di gennaio al PSG.Un po ‘sorprendentemente, il PSG sembrava in grado di firmaresenza alcuna sfida da parte di altri club migliori questo inverno.Questo ora sembra ancora più bizzarro, conche si esibisce così bene contronella semifinale della Champions League ieri sera.Il 24enne terrorizzava la difesa dele sembra chiaro che avrebbe potuto essere una grande risorsa per i club della Premier League.Ilsembra un’opportunità persa pere ilDiscutendo didopo la partita di ieri sera, il giornalista delCharles Watts ha espresso la sua sorpresa che non ci fosse più una battaglia per la sua firma a gennaio. 🔗 Justcalcio.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lione contro il Psg: “Trasferimento di Kvaratskhelia irregolare” - Sportmediaset – Lione contro il Psg: “Trasferimento di Kvaratskhelia irregolare” Caso Kvaratskhelia: secondo il quotidiano l’Equipe, il Lione ha deciso di rivolgersi alla commissione legale … L'articolo Lione contro il Psg: “Trasferimento di Kvaratskhelia irregolare” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Il Lione fa ricorso per il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG: ha violato il regolamento - Il presidente del Lione afferma che il PSG ha acquistato Kvaratskhelia dal Napoli avvalendosi di finanziamenti provenienti dal Qatar, contrari al regolamento che vieta i sussidi esterni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Napoli, il Lione fa ricorso contro il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG: la situazione - In Ligue 1 scoppia il caso Khvicha Kvaratskhelia. Come riportato in Francia, il Lione ha deciso di rivolgersi alla commissione giuridica della... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli calcio ultimissime - Prime critiche dalla Francia per Kvara: che attacco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kvaratskhelia al PSG: tra aspettative elevate e prime critiche in Francia - Dopo il suo trasferimento al Paris Saint Germain nel gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia, noto come "Kvaradona", ha iniziato la sua avventura in Ligue 1 ... 🔗dailynews24.it

Kvaratskhelia: «La parte più difficile di quando ti trasferisci a gennaio è che c’è poco tempo per ambientarsi» - Kvaratskhelia alla vigilia della semifinale di andata di Champions ha rilasciato un'intervista alla sito ufficiale della Uefa ... 🔗ilnapolista.it

“Ho scelto di andare al PSG”: Kvaratskhelia spiega l’addio al Napoli e guarda al futuro - Khvicha Kvaratskhelia ha ufficialmente lasciato il Napoli per approdare al Paris Saint Germain nel gennaio 2025, segnando la fine di un capitolo ... 🔗dailynews24.it